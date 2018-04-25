الإنتاج الحربى تحتفل بذكرى تحرير سيناء وتقيم معرضًا للأهالى

أحمد اللاهونىتفتتح وزارة الإنتاج الحربى معرضا للمنتجات المدنية المقام خلال الفترة من ٢٥ أبريل الحالى إلى ١٠ مايو ٢٠١٨ بدار العاملين بمدينة الطور، لخدمة أهالى سيناء والعاملين بها، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء المجيدة.ويقدم المعرض المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربى المختلفة من"أدو

أحمد اللاهونى

تفتتح وزارة الإنتاج الحربى معرضا للمنتجات المدنية المقام خلال الفترة من ٢٥ أبريل الحالى إلى ١٠ مايو ٢٠١٨ بدار العاملين بمدينة الطور، لخدمة أهالى سيناء والعاملين بها، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء المجيدة.

ويقدم المعرض المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربى المختلفة من”أدوات الطعام والمائدة الأستانليستيل والألومنيوم” والأجهزة الكهربائية من ” تكييفات (١.٥ ،٢.٢٥،٣” حصان ، ثلاجات (١٤

،١٦،١٨) قدم، ديب فريزر، أفران، مراوح صندوقية، مراوح حائط، لمبات ليد، والواح الطاقة الشمسية “.

ويعد هذا المعرض ضمن خطة الوزارة لتوفير احتياجات المواطن المصرى فى كل محافظات الجمهورية وتقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار منافسة للجميع تشجيعا للصناعة الوطنية.

وأعلن اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى عن تقديم خصومات لأهالى سيناء على كل المعروضات بمناسبة ذكرى تحرير سيناء المجيدة.