«الإنتاج الحربى» تتفاوض مع كوريا الجنوبية لتصنيع دبابة القتال الرئيسية K2

دخلت وزارة الإنتاج الحربى فى مفاوضات مع كوريا الجنوبية لدراسة إمكانية التعاون فى التصنيع المشترك لدبابة القتال الرئيسية K2، وضرورة إنهاء أعمال الممارسة لتوقيع عقد التصنيع المشترك للهاوتزر K9 خلال فعاليات معرض «EDEX 2021»، بحسب تصريحات المهندس محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربى.

واستقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى أمس سانج ايل نائب وزير إحتياجات الدفاع DAPA بكوريا الجنوبية ضمن فاعليات اليوم الاول من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021» والذى يقام بمصر فى نسخته الثانية بمركز المنارة خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واشار الوزير “ مرسى “ إلى زيارته الأخيرة لجمهورية كوريا الجنوبية لحضور فعاليات معرض سيول الدولى للفضاء والدفاع (ADEX-2021)، مؤكدا أن تبادل الزيارات بين الجانبين تساعد على الوقوف على مستجدات التعاون.

ولفت إلى الزيارات الميدانية التى قام بها خلال فترة المعرض للشركات التى لها تعاون قائم بالفعل مع شركات الإنتاج الحربى مثل (هانوا ، هيونداى ويا) .

من جانبه أكد سانج ايل نائب وزير إحتياجات الدفاع DAPA بكوريا الجنوبية أن هذه الزيارة تعد فرصة هامة للإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيات حديثة فى مجال الأنظمة الدفاعية، مشيداً بما شاهده من معروضات بجناح وزارة الإنتاج الحربى.

وقال إنه يتطلع من خلال مشاركته بالمعرض إلى عقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكرى الدولى مع وزارة الإنتاج الحربى وكذلك مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية العاملة فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

وأكد “ ايل “، أن الافتتاح عكس تنظيماً فريداً ومتميزاً للمعرض مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان المحافظة على صحة وسلامة العارضين والمشاركين، مضيفاً أن افتتاح المعرض جاء كذلك ليؤكد التقدم الهائل الذى تتمتع به مصر فى مجال التصنيع العسكرى.

كما التقى الوزير مرسى مع محمد أحمد البواردى وزير الدولة لشئون الدفاع بالإمارات العربية المتحدة، مؤكدا حرص وزارة الإنتاج الحربى على التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات الدفاعية مع الجانب الإماراتى من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب فى هذا المجال.

من جانبه أكد البواردى أن علاقات التعاون بين مصر والإمارات ممتدة تاريخياً بما يعزز أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الإماراتية فى مختلف مجالات التصنيع.

وأشاد بالتطور الكبير والنوعى الذى شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية فى عدة قطاعات رئيسية، ودور وزارة الإنتاج الحربى والجهات التابعة لها فى دعم خطة الدولة المصرية فى التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة بالدولة، كما أشاد بتنظيم معرض “EDEX 2021”.

وأوضح “البواردي” أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بمعرض “”EDEX 2021 تأتى فى إطار العلاقات الأخوية والتاريخية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ونظراً لأهمية هذا الحدث.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس النسخة الثانية لمعرض مصر الدولى للصناعات العسكرية “EDEX 2021” وتفقد الأسلحة والمعدات العسكرية المعروضة، ووجه الرئيس خلال كلمته فى المعرض الشكر لكل القائمين على “EDEX 2021” على ما بذلوه من جهد ليخرج بهذا الشكل اللائق بقيمة ومكانة مصر. وتشهد النسخة الثانية من المعرض “EDEX 2021” تطوراً مقارنةً بالنسخة الأولى، ويشارك به ما يقرب من (400) شركة (42) دولة، كما أكد أكثر من (40) وزير دفاع أو إنتاج حربى وقائد عسكرى من القادة العسكريين حول العالم حضورهم، ومتوقع أن يبلغ عدد الزائرين للمعرض حوالى (30) ألف زائر