«الإنتاج الحربى» تتفاوض مع «البترول» لتوريد مليون عداد غاز مسبق الدفع

يتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع %70 لـ«جاز مترو» للصناعات التابعة لوزارة البترول، و %24 لمصنع 45 الحربى، و %6 لـ«السويدى إلكتروميتر».

تتفاوض وزارة الإنتاج الحربى مع «البترول» للتعاقد على توريد 500 ألف إلى مليون عداد غاز مسبق الدفع من إنتاج شركة المعصرة جاز مترو.

وأكد المهندس عبدالمنعم هنداوى، رئيس شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) لـ«المال» أنه من المرتقب توريد إجمالى العدادات محل التعاقد على مدار عامى 2020 و2021.

والمعصرة جاز مترو هى كيان مساهم أسسته وزارة الإنتاج الحربى داخل شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) لإنتاج عدادات الغاز مسبقة الدفع، برأس مال مبدئى 33 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع %70 لـ«جاز مترو» للصناعات التابعة لوزارة البترول، و %24 لمصنع 45 الحربى، و %6 لـ«السويدى إلكتروميتر».

وتخطط شركة المعصرة للصناعات الهندسية بدء الإنتاج لمصنع عدادات الغاز مسبقة الدفع خلال شهر فبراير الحالى، وذلك بعد إنهاء كل التجهيزات الخاصة بأعمال المبانى، وتركيب الماكينات.

يشار إلى أن شركة المعصرة للصناعات الهندسية قد انتهت من توريد 20 ألف عداد غاز مسبق الدفع للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ضمن أول صفقة لتشغيل هذا النوع فى مصر متعاقد عليها مع وزارة البترول.

وارتفع المعدل السنوى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل إلى 1.250 مليون وحدة سكنية بواقع 100 ألف وحدة شهريا، ليصل إجمالى عدد الوحدات المستفيدة إلى 10.7 مليون على مستوى محافظات الجمهورية حتى نهاية عام 2019.

وأعلنت وزارة البترول فى بيان لها يونيو الماضى، أنه سيتم تعميم تجربة عدادات الغاز مسبقة الدفع تباعا فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، والمدن الجديدة، والكمبوندات السكنية، وتركيب 300 ألف قطعة فى عام 2020-2021، ثم 500 ألف عميل جديد فى 2021-2022.