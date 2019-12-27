الإنتاج الحربى تتعاون مع شركة فرنسية لتنفيذ مول ومركز معارض بمدينة دمياط للأثاث

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة منال عوض، محافِظ دمياط، بحضور أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة وشركة جاب فرنسا القابضة وذلك…

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة منال عوض، محافِظ دمياط، بحضور أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة وشركة جاب فرنسا القابضة وذلك للشراكة والتمويل والتطوير والإدارة في إقامة مشروعات استثمارية وتنموية بمدينة الأثاث بدمياط وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم، يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار استراتيجية الإنتاج الحربى بالتعاون مع الشركات العالمية مثل شركة جاب فرنسا القابضة.

وقال البيان إن التوقيع سيشمل نواة لوضع أسس وسياسات في مجال التنمية المجتمعية لتمويل وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال التطوير العقاري والصناعي والتجاري والتعليمي.

وأضاف أنه سيتم البدء بإنشاء وتطوير وإدارة مول للأثاث وفندقين ومركز للمعارض ومركز للتصميم وكذا منح براءات التصميم ومركز التشكيل الصناعي والأنظمة الحديثة والعمل علة تنفيذ معارض عالمي بمركز المعارض للأثاث بدمياط وتسهيل تنفيذ معارض في أوروبا، العمل علي تنظيم ورش عمل لرفع جودة المنتجات ودعم الأفكار والتصميمات الواعدة.

من جانبها أعربت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن ثقتها في الإمكانيات المتوفرة بوزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة في نجاح تنفيذ البروتوكول لما لها من خبرات ونجاحات كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة خاصة أنها تقوم حالياً بتطوير المناطق العشوائية بمنطقتي “شمال وجنوب الصيادين” بمدينة رأس البر بالمحافظة.

وأكد أسامة صالح، ثقته في نجاح التعاون بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة وشركة جاب فرنسا القابضة الأمر الذي يساهم في إنشاء مجمع تجارى ومعارض يتم استخدامها في تسويق إنتاج ورش الأثاث بمحافظة دمياط مما يساهم في فتح أسواق جديدة للتصدير والنهوض بصناعة الأثاث المصري محليا وخارجيا، ويساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشاد محمد عاقول نائب رئيس مجلس إدارة شركة جاب فرنسا القابضة بمجهودات وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة في معاونة المحافظة لتنفيذ مشروعات التطوير المختلفة .

وأضاف أنه بالتعاون بين «جاب» فرنسا القابضة ووزارة الإنتاج الحربي سيتم المشاركة في تنفيذ مشروعات مشتركة مستقبلاً لتعظيم دور الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي.