«الإنتاج الحربى» تبدأ التشغيل التجريبى لمصنع عدادات الغاز مسبقة الدفع.. فبراير المقبل

تستهدف شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بدء التشغيل التجريبى لمصنع عدادات الغاز مسبقة الدفع خلال شهر فبراير المقبل ، بعد إنهاء التجهيزات الخاصة بأعمال المبانى وتركيب الماكينات، طبقا لتصريحات عبدالمنعم هنداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال».

يذكر أن وزارة الإنتاج الحربى قد أنشأت شركة مساهمة بالتعاون مع هيئة البترول والقطاع الخاص لإنتاج عدادات الغاز مسبقة الدفع داخل مصنع 45 الحربى، لتكون كيانا منفصلا عن شركة المعصرة للصناعات الهندسية.

ذكر عبدالمنعم هنداوى أن الكيان الجديد بالشراكة بينها كممثل للهيئة القومية للإنتاج الحربى، و«جاز مترو» للصناعات ممثلا لوزارة البترول، و«السويدى إلكتروميتر» للقطاع الخاص.

أوضح هنداوى فى تصريح سابق لـ«المال» – أن هيكل ملكية الكيان الجديد موزع بواقع %70 لـ«جاز مترو» للصناعات، و%24 لمصنع 45 الحربى، و%6 لـ«السويدى إلكتروميتر»، برأس مال مبدئى33 مليون جنيه.

قال إن المصنع الجديد يقع على مساحة 3400 متر، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية تبدأ بواقع 500 ألف عداد سنويًا فى الوردية الواحدة.

يذكر أن الشركة انتهت من توريد 20 ألف عداد غاز مسبق الدفع للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ضمن أول صفقة لتشغيل هذا النوع متعاقد عليها مع وزارة البترول.

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول – فى تصريحات سابقة – إن هناك مشروعا بين وزارتى الإنتاج الحربى والبترول لتوريد 20 ألف عداد مسبق الدفع للغاز الطبيعى لتركيبها لوحدات الإسكان الاجتماعى الجديدة.

أضاف أنه نهاية 2019 أطلق أول مشروع تجريبى 20 ألف عداد مسبق الدفع، ليتم بعد ذلك تركيب 300 ألف عداد خلال العام الجاري.

ارتفع المعدل السنوى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل إلى 1.250 مليون وحدة سكنية، بواقع 100 ألف وحدة سكنية شهرياً، ليصل إجمالى عدد الوحدات المستفيدة إلى 10.7 مليون على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية 2019.