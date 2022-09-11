الإنتاج الحربى تبحث مع «رينو» الفرنسية تصنيع المركبات العسكرية داخل «مصنع 999»

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس ماجد الترزي وكيل شركة “رينو” الفرنسية بمصر، بمقر ديوان عام الوزارة لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في شتى المجالات.

في بداية الاجتماع، رحب المهندس” محمد صلاح الدين” وزير الدولة للإنتاج الحربي بالمهندس “ماجد الترزي” وكيل شركة “رينو” الفرنسية للمنتجات العسكرية، وأكد أهمية تعميق التعاون المشترك بين الجانبين من خلال إنشاء مشروعات مشتركة في مجال تعميق التصنيع المحلي لإنتاج الشاحنات، وذلك بالاستفادة من التكنولوجيا الفرنسية المتطورة، لافتا إلى أن التعاون التصنيعي بين المؤسسات الحكومية و القطاع الخاص يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية.

وأشار الوزير محمد صلاح الدين إلى أن هذا اللقاء يأتى للتأكيد على عمق العلاقات بين الجانبين المصري والفرنسي، حيث تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية لوزارة الإنتاج الحربي ، وكذا إمكانيات شركة ” رينو” الفرنسية في مجال إنتاج المركبات العسكرية لبحث التعاون المشترك بين الطرفين لإنتاج المركبات العسكرية “رينو” في مصر بشركة حلوان للآلات و المعدات (مصنع 999 الحربي).

من جانبه، أكد ماجد الترزي، وكيل شركة “رينو” الفرنسية بمصر، أن تاريخ التعاون بين فرنسا ومصر راسخ وممتد، لافتا إلى وجود العديد من صفقات التعاون العسكري و المدني التي تمت خلال السنوات الأخيرة، مشددا على أهمية استمرار توطيد هذه العلاقات الوثيقة.

وأشار إلى أن شركة “رينو” للشاحنات تعمل على وضع نظرة مستقبلية للسوق و دراسة المنتجات، مشيدا بدور وزارة الإنتاج الحربي و التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر و واحدة من أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني.

بدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على حرص وزارة الإنتاج الحربي على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب الفرنسي في كافة مجالات التصنيع.

وأعرب عن ترحيب الوزارة باستقبال الوفود الفنية للشركات الفرنسية المختلفة لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها وتحديد مجالات التعاون.

حضر الاجتماع كل من، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدراة الهيئة و العضو المنتدب، المهندس محمد شيرين، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ، الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة.