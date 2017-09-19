الإنتاج الحربى: اكتشفنا صرف الدعم التموينى لملايين الأموات

❏ لجنة من عدة وزارات لتحديد معايير استحقاق الدعم العام المقبل ❏ إسناد مهمة صناعة ألبان الأطفال للقوات المسلحة ❏ مفاوضات مع شركة أجنبية لتصنيع سيارات الإسعاف ❏ 20 مليون دولار استثمارات مصنع «السرنجات» مع شريك إماراتى ❏ بدء إنتاج أدوية السرطان والمحاليل الطبية خلال عام ❏ بعد الجزائر.. مبا

❏ لجنة من عدة وزارات لتحديد معايير استحقاق الدعم العام المقبل

❏ إسناد مهمة صناعة ألبان الأطفال للقوات المسلحة

❏ مفاوضات مع شركة أجنبية لتصنيع سيارات الإسعاف

❏ 20 مليون دولار استثمارات مصنع «السرنجات» مع شريك إماراتى

❏ بدء إنتاج أدوية السرطان والمحاليل الطبية خلال عام

❏ بعد الجزائر.. مباحثات لتأسيس مصانع «تدوير مخلفات» بدول أفريقية

❏ الوزارة ترحب بالتعاون مع شركات محلية فى «تصنيع مكونات السيارات»

❏ تشغيل مصنع الأدوات الرياضية مع شركة ألمانية فى يوليو 2018

❏ انتهاء دراسة إنتاج الخلايا الفوتوفولطية من الرمل خلال أسبوعين

هاجر عمران

تقوم وزارة الإنتاج الحربى خلال الفترة الحالية بدور كبير فى كل القطاعات الاستثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى وبعض الشركاء الأجانب، وتمتد مجالات عمل الوزارة إلى مناحٍ متعددة، ومنها القطاع الطبى والصناعى، كما تولى أهمية كبيرة لتأسيس قاعدة صناعية بالسوق المحلى، وفقا لما قاله الدكتور حسن عبدالمجيد نائب وزير الإنتاج الحربى ونائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج.

وأضاف عبدالمجيد خلال حواره مع “المال” أن الدور الذى تلعبه الوزارة حاليا ينعكس بشكل مباشر على تقليص الفجوة بين الاستيراد والتصدير بالتعاون مع كل الوزرات والهيئات بالدولة، ومن خلال استغلال فائض الإمكانيات والموارد المتوفر لدى الوزارة.

وأشار عبدالمجيد إلى أن الوزارة تضع تحقيق التوازن بالميزان التجارى كهدف رئيسى فى المرحل الحالية بالاعتماد على مصانعها، مقدرا أعداد الشركات التابعة بنحو 17 شركة منتشرة فى الجمهورية.

ولعبت وزارة الانتاج الحربى دورًا رئيسيا فى ترشيد الدعم التمويني، إذ أكد نائب الوزير أنها قطعت شوطا كبيرًا فى الإشراف على ملف تنقية وتنقيح البطاقات التموينية من خلال تدقيق بيانات المستفيدين وتحديثها، متوقعًا الانتهاء منها قبل بداية العام المقبل 2018 على أن يتم العمل بعد ذلك فى مرحلة لاحقة تستهدف تحديد المستحقين للدعم.

وأوضح عبدالمجيد أن المرحلة الأولى أسفرت عن اكتشاف ملايين الأشخاص غير الموجودين سواء أمواتاً أو ذات بيانات صورية، يتم صرف الدعم التموينى لهم.

ولفت نائب وزير الإنتاج الحربى إلى أن المرحلة التالية من العمل فى تنقية البطاقات التموينية سيشترك فيها عدد من الجهات، ومنها وزارة التخطيط والتموين وغيرها لتحديد المعايير التى سيتم بناء عليها استبعاد بعض الأفراد من البطاقات التموينية، على أن يكون عنصر الدخل هو المحدد الرئيسى لمستحقى الدعم قائلاً: “من غير المقبول أن يزاحم مالكى السيارات الفارهة من يذهب إلى عمله بالعجلة”.

وفى ناحية أخرى تحدث نائب وزير الإنتاج الحربى عن دراسة الوزارة تصنيع سيارات للإسعاف بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية، مؤكدا أن المفاوضات لا تزال فى مراحلها الأولية ومن ثم فإنه من المبكر جدا الإعلان عن حجم الاستثمارات أو بنود المشاركة.

وقال إن السوق المصرى يستورد سيارات الإسعاف من الخارج بتكاليف عالية جدا إلا أن التصنيع فى مصر سيوفر مبالغ كبيرة كانت تنفق فى استيرادها.

وفى القطاع الطبى تعمل الإنتاج الحربى أيضا على 4 مشروعات حاليا مع وزارة الصحة لتصنيع السرنجات، والمحاليل الطبية، وأدوية السرطان، وأنفلونزا الطيور تبعًا لما قاله نائب الوزير، مضيفًا أن مصنع إنتاج أدوية السرطان سيرى النور قريبا، وهو من المشروعات المهمة التى تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع شركة فاكسيرا ممثلة لوزارة الصحة وفاركو للأدوية وصندوق تحيا مصر.

وتوقع الانتهاء من دراسات جدوى مشروع أدوية السرطان خلال الفترة القليلة المقبلة، على أن يتم البدء فى إنشاءات المصنع مع نهاية العام الجارى 2017، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم خلال الفترة الحالية بالمفاضلة بين أكثر من 6 شركات عالمية لها خبرة فى هذا المجال للتعاون معها فى المراحل الأولى من الإنتاج.

وتابع: الشركات الرائدة فى مجال تصنيع أدوية السرطان تعد على أصابع اليدين، ولكنى لا أود الإفصاح عنها؛ لأن الأمر لايزال قيد المناقشات والمفاضلة.

وفيما يتعلق بمصنع المحاليل الطبية أوضح عبدالمجيد أنه لا يزال فى مرحلة دراسة الجدوى التى ستنتهى قبل نهاية العام الحالى بالتعاون، مشيرا إلى أن نسب المشاركة بين أطراف المشروع محددة بشكل مبدئى، وسيأتى الوقت المناسب لإعلانها ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلى خلال عام.

وفى إطار متصل، قال إن الوزارة ستوقع مع إحدى الشركات الإماراتية على بروتوكول لإنشاء مصنع للسرنجات خلال شهر، تقدر استثماراته بحوالى 20 مليون دولار.

واستكمالا للمشروعات الطبية التى تقوم بها الإنتاج الحربى أكد عبدالمجيد أن وزارته مازالت فى المراحل الأولية لإنتاج أدوية أنفلونزا الطيور، ولكنه استبعد أن تقوم بتأسيس مصنع لألبان الأطفال لأن القوات المسلحة تولت المهمة .

وانتقل نائب وزير الإنتاج الحربى فى حواره مع «المال» إلى المباحثات التى تجريها الوزارة مع إحدى الشركات الصينية لتأسيس مصنع للمصاعد بهدف توريد الإنتاج إلى مبانى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة ستوقع على العقد الأول للتوريد لأحد المبانى خلال أقل من شهر.

وذكر عبدالمجيد أن هناك تنسيق مع المسئولين فى العاصمة الجديدة للعمل فى المشروعات التى تمتلك الوزارة خبرة فيها مثل قطاعات النقل والطرق والإنشاءات إلى جانب التعاون مع شركة الريف المصرى لتوريد معدات زراعية للشباب الحاصلين على أراض فى مشروع الـ1.5 مليون فدان بالإضافة إلى حفر الآبار.

وكشف عبدالمجيد عن انتهاء الوزارة من حفر أكثر من 100 بئر فى توشكى يتم تغذيتها بالخلايا الشمسية والتحكم فيها من خلال مكاتب وزارة الرى فى القاهرة، مشيرا إلى أن الألواح الشمسية تم تصنيعها فى مصنع بنها للإلكترونيات.

وذكر نائب وزير الإنتاج الحربى أن الوزارة ستنتهى من دراسة جدوى مشروع إنتاج الخلايا الفوتوفولطية من الرمل خلال أسبوعين، وسيتم التعاون مع إحدى الشركات العالمية للاستعانة بخبراتها فى المجال، مشيرا إلى أن عددا من الشركات تقدم للمنافسة على المشروع ولم يتحدد بعد من سيشارك.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بنظام الـ «BOT» أو البناء والتشغيل والتمويل، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 1000 ميجاوات سنويا، عبر استغلال الرمال السوداء بمحافظات مصر وأبرزها كفر الشيخ.

وشكلت الحكومة مارس الماضى لجنة ثلاثية تضم وزارات الكهرباء والتعاون الدولى بجانب الإنتاج الحربى لبحث الاستفادة من الرمال السوداء.

وكان لوزارة الإنتاج الحربى دور كبير الفترة الماضية فى القطاع الرياضي، وقال نائب وزير الإنتاج الحربي، إن الوزارة بدأت بالفعل فى بناء مصنع الأدوات الرياضية بالتعاون مع شركة ألمانية، وسيتم الانتهاء من الإنشاءات خلال شهر يوليو المقبل.

ولفت عبدالمجيد إلى أن الوزارة انتهت الفترة الماضية من توريد البوابات الإلكترونية لمركز شباب الجزيرة والبنك الأهلى بالتعاون مع شركتين عالميتين من يحملان الجنسية الأمريكية والبرازيلية لإنتاج أجهزة التأمين بنسب تصنيع تتعدى %35.

وفى قطاع السيارات كشف عبدالمجيد أن الإنتاج الحربى تدرس إنشاء مصنع لمكونات السيارات بالتعاون مع شركة بيلاروسية، موضحًا أن الوزارة تستهدف تصنيع السيارات بنسب مكونات محلية تتراوح بين 60 إلى %70، متابعاً ربما لا يمكننا تصنيع سيارة مصرية بنسبة %100 ولكن يكفى زيادة المكونات المحلية.

وقال: الوزارة تفتح أبوابها لشرات القطاع الخاصة المصرية فى قطاع السيارات للتعاون فى مشروع تصنيع السيارات، خاصة أن السوق المحلية تحتوى على شركات جيدة السمعة يمكن التعاون معها”.

وأضاف أن مساعى إنشاء سيارة مصرية %100 بدأت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتم تدشين شركة النصر لصناعة السيارات، والتى تمكنت فى عام 1961 من إطلاق أولى طرازاتها، والتى عرفت بـ«رمسيس»، بمحرك ألمانى، بمكونات أجنبية %70، ومحلية %30 ثم ما لبس أن توقفت الصناعة مرة أخرى عبر السنين إلى أن أعاد المسئولون على أذهان المصريين نفس المشروع مرة أخرى خلال السنوات القليلة الماضية.

وفيما يتعلق بالمشروعات المشتركة مع وزارة النقل، أشار عبدالمجيد إلى أن التعاون ممتد إلى جوانب عديدة، ومنها الطريق الدائرى الإقليمى، موضحا أن الوزارة ستنتهى من الجزء المسند إليها على مساحة نحو11 كم خلال شهر ونصف، وستنتظر افتتاح المشروع بالكامل مع وزارة النقل فى وقت لاحق.

وأوضح أن التعاون فى ملف المزلقانات يسير بشكل جيد وفقا للخطة الموضوعة سلفا، وتم الانتهاء من تطوير 44 مزلقانًا من إجمالى أكثر من 300 مزلقان يتم الانتهاء منها خلال عامين.

كما كشف عن التفاوض مع وزارة النقل لتصنيع عربات للهيئة القومية للسكك الحديدية وبعض المشروعات مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق، غير أنه لم يشأ أن يحدد تفاصيلها.

وأشار إلى أن الوزارة تسلمت خلال الفترة الماضية عرضا كوريا لتصنيع البطاريات المستخدمة فى السوق المحلى، وتقوم الوزارة بدراسة الاستفادة منه خلال الفترة الحالية.

وقال نائب وزير الإنتاج الحربى فى حواره أن الوزارة تقوم توريد أجهزة التأمين لعدة جهات حكومية من بينها الداخلية والمطارات بعد أن لاحظت تزايد الإقبال عليها، ضمن خطة ترسيخ صناعة أدوات التأمين محليا، وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وكشف عبدالمجيد أن الوزارة تبحث مع إحدى الشركات المجرية المتخصصة فى أنظمة عالية الكفاءة والاستفادة من خبراتها من الصرف الصحى.

وأشار إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج فى عقد لقاءات مع العلماء المهاجرين للاستفادة منهم فى مجالات متعددة وتابع: لمسنا حراكا من وزارة الهجرة فى هذا الصدد، وبالفعل نستفيد من اللقاءات المشتركة معهم، ونتبادل الآراء الفنية بشأن بعض المشروعات.

وأكد أيضًا أن الإنتاج الحربى تستهدف تعزيز التعاون مع الأفارقة من خلال عقد لقاءات مشتركة مع كل السفراء والاشتراك فى كل المعارض التى تنظمها الدول الأفريقية، مؤكدا أن التعاون لا يقتصر على توريد بعض المنتجات فقط، وإنما يمتد إلى مجالات متعددة أيضا.

ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد التفاوض مع عدد من الدول بشأن بعض المشروعات فى القطاع الخدمى ولكنها لاتزال فى المراحل الأولية، مشيرا إلى توقيع تعاقد فى الجزائر لبناء مصنع للتخلص من القمامة باستثمارات مصرية هناك، ويتم التفاوض مع دول آخر أفريقية لتأسيس مشروعات شبيهة.

وأكد أن الوزارة تعول خلال الفترة المقبلة على إنشاء مصنع لمواسير البولى إثيلين فى تعزيز العلاقات الأفريقية من خلال تصدير جزء من الإنتاج إليها بالتعاون مع شركة الاتحاد الإماراتية، مضيفا أن دراسات الجدوى أوشكت على الانتهاء والنتائج مبشرة، ومن المقرر إنهاؤها نهاية سبتمبر الحالى تمهيدا لإبرام الاتفاق مع الشركة الإماراتية الشهر المقبل.

وعن الشركات التابعة لوزارة الإنتاج قال عبدالمجيد إنها تقدر بنحو 17 شركة إلى جانب مركز للتميز والبحث العلمى و«الأى تى» أو الاتصالات إلى جانب المركز الطبى وهو على مستوى عالمى إلى جانب قطاعات التدريب وكلية الهندسة التى أسستها الوزارة وتخضع فى التنسيق لوزارة التعليم العالى منذ نحو 3 سنوات.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم باستغلال الإمكانيات المتاحة فى الأعمال المدنية، كما تستفيد من مركز التميز الذى يستهدف القيام بالأبحاث ليخدم على مطالب وزارة الإنتاج الحربى، كما يعمل به عدد كبير من الشباب الحاصلين على الدكتوراه فى كل القطاعات بالتعاون مع الجامعات المصرية مثل جامعة القاهرة وعين شمس وأسيوط والإسكندرية.