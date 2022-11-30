«الإنتاج الحربى»: إعلان تفاصيل خطة تصنيع بديل التوكتوك مع «جى بى أوتو غبور» الربع الأول من 2023

أعلن المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الدولة للإنتاج الحربى، محمد عيد بكر، أن الوزارة ستعلن تفاصيل خطة العمل مع الشريك المصرى «جى بى أوتو غبور» لتصنيع مركبة ذات 4 عجلات بديلة للتوكتوك ومكوناتها ومواصفاتها التشغيلية، إضافة إلى طريقة توفيق أوضاعها مع قانون المرور، مع بداية الربع الأول من 2023.

وأوضح بكر فى تصريحات لـ«المال»، أن المركبة تعمل بمحرك ثنائى (بنزين – غاز طبيعي)، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات وتوطين مختلف الصناعات، وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة.

وقفزت إيرادات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى إلى 25.8 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2022/2021، مقابل 20.1 مليار خلال العام السابق 2021/2020 بمعدل نمو (%28.3). كما استطاعت الوزارة تحقيق عدة مشروعات ساهمت فى دفع عجلة الإنتاج بالمجالين العسكري والمدنى رغم التحديات الاقتصادية التى شهدها العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا والصراعات الجيوسياسية (الحرب الروسية – الأوكرانية) وانعكاساتها على الأسعار ومعدلات النمو والتضخم وسلاسل الإمداد