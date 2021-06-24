الإنتاج الحربى: إرسال روابط للوزارات والشركات للتسجيل في المرحلة الأولى فى مبادرة إعداد كوادر رقمنة الصناعة

أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأعلن أنه سوف يتم إرسال روابط (لينكات) لكل من(وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العربية للتصنيع، اتحاد الصناعات المصري والذي يمكن لأي جهة من القطاع الخاص) وذلك للتسجيل في المرحلة الأولى من المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة.

وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تضع كل إمكانياتها الفنية والتكنولوجية لتحقيق الريادة ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال التطبيقات الذكية والأنظمة الرقمية بما يخدم رؤية مصر المستقبلية.