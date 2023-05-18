«الإنتاج الإعلامي» : 229% نموا في الأرباح خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة غير المدققة عن الربع الأول من 2023.

وقفزت صافي أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي المجمعة، خلال الربع الأول من 2023، بنحو 229%.

وسجلت المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، صافي ربح بقيمة 165.9 مليون جنيه خلال الثلاث أشهر الأولي من العام الجاري، مقابل 50.43 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022.

وارتفع إيرادات الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بنسبة 64.5%، لتسجل 233.01 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 141.69 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة .

واظهرت نتائج الأعمال المستقلة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، نمو صافي الأرباح بنسبة 179.09%، لتسجل 131 مليون جنيه، مقابل 46.9 مليون جنيه.