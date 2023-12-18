الإنتاج الإعلامي تعتمد الموازنة التقديرية لـ2024 بأرباح مستهدفة 314.9 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي الموازنة التقديرية لعام 2024، على أساس تقديري لسعر صرف الدولار بـ35 جنيها.
وتستهدف الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، تحقيق صافي ربح بقيمة 314.92 مليون جنيه.
وذلك مقارنة بصافي ربح فعلي مطور بقيمة 310.52 مليون جنيه خلال 2023، وبنسبة نمو 1.5%.
كما تستهدف الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 836.17 مليون جنيه.
وذلك مقارنة بإجمالي إيرادات فعلية مطورة بقيمة 748.57 مليون جنيه خلال العام الجاري 2023، وبنسبة نمو 11.7%.