«الإنتاج الإعلامي» تعتزم ضخ 88 مليون جنيه في 2024

تعتزم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ضخ استثمارات قيمتها 88 مليون جنيه العام المقبل 2024، توزع على 3 أوجه أساسية، تشمل مدينة الإنتاج الإعلامي، والأكاديمية الدولية للهندسة، ومركز الخدمات الإعلامية.

ويصل نصيب مدينة الإنتاج الإعلامي من الخطة المستهدفة 77 مليون جنيه، بينما يقدر نصيب الأكاديمية 747 ألف جنيه، ومركز الخدمات الإعلامية 10 مليون جنيه، وفقا للموازنة التقديرية للشركة العام المقبل.

وتوقعت “الإنتاج الإعلامي” تحقيق إيرادات 887 مليون جنيه العام القادم، وصافي أرباح 314 مليون جنيه، وزيادة أجور العاملين لديها بواقع 10%، لتصل إلى 290.5 مليون جنيه.