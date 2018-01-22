الإنتاج الإعلامي تروج لتصوير الأفلام الأجنبية فى مصر

رحاب صبحى ومصطفى طلعت:تعتزم شركة مدينة الإنتاج الإعلامى، بدء حملة ترويجية لجذب عمليات تصوير الأفلام الأجنبية بمصر، وبشكل رئيسى أسواق الولايات المتحدة، وروسيا، بالإضافة لمنطقة الخليج.كانت الشركة قد أعلنت، أمس، أن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، المهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس م

رحاب صبحى ومصطفى طلعت:

تعتزم شركة مدينة الإنتاج الإعلامى، بدء حملة ترويجية لجذب عمليات تصوير الأفلام الأجنبية بمصر، وبشكل رئيسى أسواق الولايات المتحدة، وروسيا، بالإضافة لمنطقة الخليج.

كانت الشركة قد أعلنت، أمس، أن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، المهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وافق على منحها صلاحية إصدار موافقات التصوير.

وقال أسامة هيكل، رئيس الشركة، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إنه سيتم تنظيم جولات تسويق خارجية، لإيضاح التسهيلات، مشيرا إلى أن أهم الأسواق المستهدفة، هى الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، بالإضافة لمنطقة الخليج.

وأضاف أن النتيجة لن تظهر على الفور، وستستغرق الخطة بعض الوقت، موضحا أنه سيتم مخاطبة السفراء والمكاتب الثقافية، وتجهيز مطبوعات باللغة الإنجليزية، وتسعير الخدمات.

وقال إن القرار ييسر الإجراءات على صناع السينما العالمية، خاصة أنهم كانوا يضطرون لاستصدار تصاريح تصوير من عدة جهات، مثل وزارة الداخلية، والجمارك، وخلافه، وهو ما كان يدفعهم للهرب والتصوير فى بلدان أخرى، وتوقع أن يساهم القرار فى زيادة الدخل القومى من العملات الأجنبية، وتنشيط السياحة، وإشغالات الفنادق.

فى السياق ذاته، أكدت مصادر بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، أن الأخيرة بصدد وضع مجموعة من الضوابط و الاشتراطات، الخاصة بتصوير الأفلام الأجنبية، سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأكدت أن النشاط، من شأنه تعظيم إيردات الشركة، خلال العام الحالى، وتوفير إيرادات بالعملة الأجنبية، والمساهمة فى الترويج السياحى. وأشارت إلى أن الشركة تتوقع مستهدفات طموحة لأرباحها خلال عام 2018، بواقع 80 مليون جنيه، مقارنة مع 40 مليون جنيه، مستهدف 2017 المنقضي.

وحققت مدينة الإنتاج الإعلامى، قفزة فى أرباح 2016، بنسبة %635، لتبلغ 55.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 7.54 مليون جنيه فى 2015.