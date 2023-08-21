«الإنتاج الإعلامي» تحصل على 14.4 مليون جنيه مستحقة من أحد توابع «المتحدة» وقناة الصحة والجمال

حصلت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي على 14.4 مليون جنيه من شركة دي ميديا الإعلامية، وقناة الصحة والجمال، مقابل رصيد مديونيات مستحقة على الجهتين.

وقالت الإنتاج الإعلامي إن شركة دي ميديا الإعلامية “إحدى الشركات التابعة للشركة المتحدة”، سددت نحو 6 ملايين جنيه خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي، مقابل تأجيرها استوديو “13 ك”.

ولفتت إلى أن قناة الصحة والجمال قامت بسداد كافة المديونيات عن القناة بموجب شيكات جدولة المديونيات في ديسمبر العام الماضي، وفقا لردها على الجهاز المركزي للمحاسبات عن قوائمها المالية لفترة الربع الثاني من العام الحالي.