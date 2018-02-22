الإنتاج الإعلامى: بيع حق انتفاع الماجيك لاند يرفع أرباحنا بنسبة 15%

رجب عزالدين قالت شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى إنها تتوقع نمو أرباحها بنسبة 15% بعد عام من بيعها حق انتفاع الماجيك لاند. جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشر تحت عنوان " 15% نموًا متوقعًا بأرباح مدينة الإنتاج الإعلامى من بيع انتفاع "الماجيك لاند". وقالت الشركة فى وقت ساب

رجب عزالدين



قالت شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى إنها تتوقع نمو أرباحها بنسبة 15% بعد عام من بيعها حق انتفاع الماجيك لاند.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشر تحت عنوان ” 15% نموًا متوقعًا بأرباح مدينة الإنتاج الإعلامى من بيع انتفاع “الماجيك لاند”.

وقالت الشركة فى وقت سابق إن شركة الحكير للاستثمار والتنمية، ستضخ استثمارات بقيمة 30 مليون دولار على الأقل خلال مدة التعاقد الممتدة عبر 30 عاما.

تأسست شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى عام 1997 للعمل فى مجال توفير وسائل إنتاجية يمكن تأجيرها للغير للأغراض التلفزيونية والسينمائية والإعلامية، بما فى ذلك الأنشطة المكملة لها.

كما تقوم الشركة بتوفير وتصنيع احتياجات المدينة من مشغولات خشبية ومعدنية وملابس وإكسسورات لغرض الشركة بالإضافة إلى إقامة فنادق داخل المدينة لتقديم الخدمات الفندقية للوافدين على مدينة السادس من أكتوبر للسائحين والفنانين.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.89 مليار جنيه موزعا على 189 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم ،ويتوزع هيكل ملكيتها بين إتحاد الإذاعة والتليفزيون (43.02%)، بنك الاستثمار القومي (17.85%)، البنك الأهلي المصري (4.75%)، المصرية للمشروعات الاستثمارية (4.34%)، بنك مصر (4.29%)، مصر للتأمين (2.97%) وآخرون.

