الإنتاج الأمريكي يهبط بأسعار النفط لليوم الثالث على التوالي

رويترز هبطت أسعار النفط أكثر من 2% أثناء التعاملات اليوم متجهة نحو تسجيل ثالث خسارة يومية على التوالي، بفعل تكهنات بارتفاع انتاج الخام في الولايات المتحدة وتوقعات أكثر تشاؤما لنمو الطلب العالمي في تقرير من وكالة الطاقة الذرية. وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.33 دولار أو ما

رويترز

هبطت أسعار النفط أكثر من 2% أثناء التعاملات اليوم متجهة نحو تسجيل ثالث خسارة يومية على التوالي، بفعل تكهنات بارتفاع انتاج الخام في الولايات المتحدة وتوقعات أكثر تشاؤما لنمو الطلب العالمي في تقرير من وكالة الطاقة الذرية.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.33 دولار أو ما يعادل 2.11 % إلى 61.83 دولار للبرميل، في حين تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.25 دولار أو 2.20 % إلى 55.51 دولار للبرميل.

وأشار محللون إلى أن أسعار النفط تتعرض لضغوط من موجة مبيعات عالمية في السلع الأولية وفي مقدمتها معادن صناعية مثل النيكل والنحاس، بسبب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الصين