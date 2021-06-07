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الإمام الأكبر يثنى على نشاط سفير تايلاند مع أبناء وطنه الدارسين بالأزهر

وقال شيخ الأزهر ، فى بيان اليوم، إن الإمام الأكبر أكد اعتزاز الأزهر بطلابه وخريجيه، مؤكدا أن الأزهر لن يتأخر أبدًا فى تقديم كل أوجه الدعم لجميع الطلاب
منتصر محمود 4:09 م, الأثنين, 7 يونيو 21 4:09 م, الأثنين, 7 يونيو 21

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أثنى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم خلال لقائه السفير بوتابورن إيوتوكسان، سفير مملكة تايلاند بالقاهرة، بمشيخة الأزهر، بنشاط السفير وتفاعله مع أبناء وطنه الدارسين فى الأزهر، والفعاليات التى تنظمها السفارة داخل مدينة البعوث الإسلامية.

وقال شيخ الأزهر ، فى بيان اليوم، إن الإمام الأكبر أكد اعتزاز الأزهر بطلابه وخريجيه، مؤكدا أن الأزهر لن يتأخر أبدًا فى تقديم كل أوجه الدعم لجميع الطلاب.

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من جانبه، وجه السفير التايلاندى الشكر إلى الإمام الأكبر على رعايته لأبنائه الوافدين واستقباله لهم دائمًا فى مكتبه وفى منزله بالأقصر، وهذا يزيدهم حبًا وفخرًا بانتمائهم لهذه المؤسسة، ويعكس عالمية الأزهر وانفتاحه.

كما ناقش السفير مع شيخ الأزهر إعادة توزيع المنح الدراسية المقدمة لطلاب تايلاند بين الكليات الشرعية والعربية والعلمية، وهو ما رحب به الإمام الأكبر.. وقال إن تخصيص المنح يكون حسب ما يخدم مصلحة الدولة الموفدة للطلاب.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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