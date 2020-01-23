الإمارات وتركيا ضمن أكبر 5 دول استقبلت البضائع المصرية فى 10 شهور

أظهرت أحدث نشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلوغ إجمالى الصادرات المصرية لأكبر 5 دول بالعالم فى العشرة شهور الأولى من العام الماضى 2019 نحو 7.348 مليار دولار، مقارنة مع 7.115 مليار فى نفس فترة المقارنة السابق ذكرها.

وتصدرت الإمارات قائمة أهم صادرات مصر لأكبر خمس دول فى العشرة شهور الأولى من 2019، بنسبة 6.6% من الحجم الإجمالى مسجلةً نحو 1.629 مليار دولار مقابل 1.710 مليار فى نفس فترة المقارنة السابقة.

1.07 مليار حجم صادرات منتجات اللؤلؤ والأحجار الكريمة لأبوظبى

وتركزت الصادرات المصرية للإمارات فى منتجات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى التى بلغت نحو 1.07 مليار دولار مقابل 1.077 مليار فى نفس الفترة من عام 2018.

كما تنوعت الصادرات المصرية أيضاً للإمارات خلال تلك الفترة آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 147.963 مليون دولار مقارنة مع 178.610 مليون دولار فى نفس الفترة من عام 2018، فضلاً عن تصدير منتجات زيوت عطرية بقيمة 42.827 مليون دولار مقابل 36.156 مليون نفس فترة المقارنة السابقة.

كما صدرت مصر للإمارات منتجات خضروات ونباتات ودرنات صالحة للأكل بقيمة 35.956 مليون دولار فى العشرة شهور الأولى من 2019 مقارنة مع 34.78 مليون فى نفس الفترة السابق ذكرها.

فضلاً عن تصدير فواكه وثمار صالحة للأكل للإمارات بقيمة 46.446 مليون دولار فى العشرة شهور الأولى من 2019 مقارنة مع 48.449 مليون فى نفس فترة المقارنة من 2018.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثانى بالقائمة بنسبة %6.4 من الحجم الإجمالى وبلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 1.57 مليار دولار مقارنة مع 1.42 مليار فى نفس فترة المقارنة السابقة.

وتوزعت صادرات المنتجات المصرية للسوق الأمريكية فى العشرة شهور الأولى من 2019 بين ملابس وتوابعها بقيمة قدرها 478.945 مليون مقارنة مع 394.967 مليون فى نفس فترة المقارنة.

وصدرت مصر منتجات ملابس وتوابعها بقيمة 315.368 مليون دولار فى العشرة شهور الأولى من 2019 مقابل 252.296 مليون فى نفس فترة المقارنة السابقة.

كما ظهرت الصادرات المصرية من خلال منتجات سجاد وأغطية أرضيات من مواد نسجية للولايات المتحدة بقيمة 102.251 مليون دولار فى العشرة شهور الأولى من 2019 مقابل 92.202 مليون فى نفس الفترة من 2018، بجانب منتجات بلاستيكية بقيمة 87.125 مليون مقابل 24.585 مليون خلال الفترة السابقة.

وصدرت مصر منتجات أسمدة بقيمة 103.927 مليون دولار مقابل 51.123 مليون دولار نفس فترة المقارنة.

واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث فى قائمة أكبر 5 دول من الصادرات المصرية ، بنسبة %6 من الحجم الإجمالي، وبلغت حجم الصادرات المصرية نحو 1.466 مليار دولار مقارنةً مع 1.18 مليار دولار فى نفس الفترة السابقة.

وتوزعت الصادرات المصرية بين وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 227.325 مليون دولار مقارنة مع 30.640 مليون دولار فى نفس الفترة من عام 2018، بالإضافة إلى تصدير حديد وصلب فولاذ إلى السعودية بقيمة 168.889 مليون دولار مقابل 78.796 مليون فى فترة المقارنة السابق الحديث عنها، بجانب تصدير آلات وأجهزة كهربائية وأجزائها بقيمة 100.131 مليون دولار مقارنة مع 120.147 مليون فى نفس فترة المقارنة السابقة.

كما صدرت مصر ألبانا ومنتجاتها وبيضا وعسلا بقيمة 50.131 مليون دولار فى العشرة شهور الأولى من 2019 مقابل 67.220 مليون دولار نفس فترة المقارنة السابقة.

وتم تصدير خضر ونباتات ودرنات صالحة للأكل بقيمة 73.755 مليون دولار مقارنة مع 107.574 مليون فى نفس الفترة.

وحلت تركيا فى المرتبة الرابعة بالقائمة، مستحوذةً على نسبة %5.8 من الإجمالى وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى السوق التركية نحو 1.427 مليار دولار مقارنة مع 1.670 مليار دولار فى نفس فترة المقارنة السابقة.

وتوزعت الصادرات المصرية بين منتجات بلاستيكية بقيمة 323.665 مليون دولار فى العشرة شهور الأولى من 2019 مقارنة مع 297.936 مليون فى نفس الفترة من 2018 بجانب آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 82.424 مليون دولار مقابل 63.350 مليون.

كما تم تصدير منتجات أسمدة بقيمة 164.527 مليون فى العشرة شهور الأولى من 2019 مقابل 248.812 مليون فى نفس فترة المقارنة السابق الحديث عنها، فضلاً عن تصدير شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 88.114 مليون دولار ومنتجات كيماوية غير عضوية قيمتها 104.372 مليون دولار فى العشرة شهور الأولى من 2019.

فيما جاءت المملكة المتحدة فى المركز الخامس بالقائمة بنسبة %5.1 وبلغ حجم الصادرات المصرية إليها نحو 1.252 مليار دولار فى العشرة شهور الاولى من 2019 مقارنة مع 1.1 مليار دولار فى فترة المقارنة السابقة.

وتوزعت الصادرات المصرية إلى بريطانيا بين منتجات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها وبلغت قيمتها نحو 533.861 مليون دولار مقارنة مع 328.633 مليون فى فترة المقارنة السابقة.

كما صدرت مصر إلى بريطانيا منتجات آلات وأجهزة كهربائية وأجزائها بقيمة 212.837 مليون دولار مقابل 239.613 مليون نفس فترة المقارنة السابقة، فضلاً عن تصدير منتجات خضر ونباتات ودرنات صالحة للأكل بقيمة قدرها 58.157 مليون دولار مقابل 31.545 مليون نفس الفترة السابقة، بالإضافة إلى تصدير ملابس وتوابعها من غير المصنرات بقيمة 52.058 مليون دولار فى العشرة شهور الأولى من 2019 مقارنة مع 61.493 مليون نفس الفترة من 2018.

وتم تصدير لدائن ومصنوعاتها «منتجات بلاستيكية» بقيمة 52.967 مليون دولار مقابل 57.147 مليون.

وعلى الجانب الآخر، بلغ إجمالى واردات مصر مع أكبر 5 دول بالعالم فى العشرة شهور الأولى من 2019 نحو 23.19 مليار دولار مقارنة مع 24.56 مليار دولار نفس فترة المقارنة السابقة.

وجاءت الصين فى المركز الأول بقائمة أهم واردات أكبر خمس دول فى العشرة شهور الأولى من 2019، وبلغت حجم وارداتها لمصر نحو 9.58 مليار دولار مقابل 9.464 مليار وبنسبة %15.3 من الاجمالي، وتمثلت منتجاتها فى آلات وأجهزة كهربائية وأجزائها بقيمة 2.60 مليار مقابل 2.72 مليار دولار نفس الفترة من 2018.

كما استوردت مصر من الصين منتجات مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزائها بقيمة 1.342 مليار دولار مقارنة مع 1.22 مليار دولار فى فترة المقارنة السابقة، فضلاً عن شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة قدرها 613.148 مليون دولار مقابل مع 667.254 مليون فى نفس الفترة السابق ذكرها.

بالإضافة إلى استيراد مصنوعات من حديد أو صلب وفولاذ بقيمة 492.163 مليون دولار فى العشرة شهور الأولى من 2019، فضلاً عن منتجات بلاستيكية بقيمة 421.147 مليون دولار فى تلك الفترة.

وحلت السعودية فى المركز الثانى بقائمة واردات أكبر خمس دول لمصر خلال العشرة شهور الأولى من 2019 بنسبة %6.9 من الإجمالي، وسجل حجم الواردات السعودية للسوق المصرية نحو 4.31 مليار دولار مقارنة مع 4.8 مليار فى نفس الفترة من عام 2018، وتوزعت منتجاتها بين وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.8 مليار مقارنة مع 3.200 مليار فى نفس فترة المقارنة السابقة، بجانب منتجات بلاستيكية بقيمة 777.344 مليون دولار مقارنة مع 783.988 مليون فى نفس الفترة.

بالإضافة إلى تصدير منتجات الألومنيوم ومصنوعاته لمصر بقيمة قدرها 96.652 مليون دولار فى العشرة شهور الأولى من 2019 مقارنة مع 82.459 مليون فى الفترة المقابلة من 2018.

وبلغت واردات مصر من السعودية من منتجات المراجل والآلات والأجهزة الآلية وأجزائها فى العشرة شهور الأولى من 2019 نحو 47.602 مليون دولار، بجانب ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة قدرها 86.484 مليون دولار فى تلك الفترة.

وحلت ألمانيا فى المرتبة الثالثة بالقائمة بنسبة %5.2 من إجمالى أكبر خمس دول موردة لمصر فى العشرة شهور الاولى من العام الماضى 2019 وبواقع 3.2 مليار دولار مقابل 3.4 مليار فى فترة المقارنة السابقة، وتوزعت المنتجات بين سيارات وجرارات ودراجات وأجزائها بقيمة 815.796 مليون دولار مقابل 650.296 مليون فى نفس فترة المقارنة.

كما صدرت ألمانيا لمصر مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزائها بقيمة 629.848 مليون دولار مقارنة مع 726.914 مليون فى نفس فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

وتم تصدير منتجات بلاستيكية بقيمة 199.762 مليون دولار بجانب منتجات صيدلة بقيمة 230.300 مليون فى العشرة شهور الأولى من 2019.

وأظهرت البيانات تراجع صادرات ألمانيا لمصر من آلات وأجهزة كهربائية وأجزائها فى العشرة شهور الأولى من 2019 لتصل إلى 247.074 مليون مقابل 349.970 مليون فى نفس الفترة من 2018.

وجاءت تركيا فى المركز الرابع بالقائمة، بنسبة %4.9من الإجمالى وبلغ حجم وارداتها لمصر نحو 3.072 مليار دولار فى العشرة شهور الأولى من 2019 مقابل 2.7 مليار فى نفس الفترة من 2018.

وتوزعت منتجاتها المصدرة لمصر فى العشرة شهور الأولى من 2019 بين سيارات وجرارات ودراجات وأجزائها بقيمة 268.663 مليون دولار ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بنحو 507.839 مليون.

واستوردت مصر من تركيا منتجات حديد وصلب فولاذ بقيمة 419.069 مليون دولار فى العشرة شهور الأولى من 2019 بجانب مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزائها بقيمة 235.733 مليون فضلاً عن مصنوعات من حديد أو صلب فولاذ بقيمة 171.185 مليون.

فيما جاءت روسيا فى المركز الخامس بالقائمة، وسجلت وارداتها لمصر نحو 2.949 مليار دولار مقابل 4.088 مليار خلال فترة المقارنة السابقة.

وتوزعت الصادرات الروسية لمصر فى العشرة شهور الأولى فى 2019 بين منتجات الحبوب التى بلغت قيمتها نحو 1.108 مليار دولار مقارنة مع 1.5 مليار نفس الفترة من 2018 بنسبة تراجع قدرها %26.1.

فيما تم تصدير منتجات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 213.522 مليون دولار فى العشرة شهور الأولى من 2019 مقابل 631.960 مليون دولار نفس الفترة من 2018 فضلاً عن تصدير آلات وأجهزة كهربائية وأجزائها لمصر بقيمة 108.211 مليون دولار مقابل 104.359 مليون فى نفس الفترة السابقة.

واستوردت مصر من روسيا منتجات حديد وصلب فولاذ بقيمة 610.110 مليون دولار مقارنة مع 749.461 مليون دولار فى نفس الفترة من 2018.

بجانب استيراد من روسيا منتجات خشب ومصنوعاته وفحم خشبى بقيمة 371.874 مليون دولار مقابل 411.961 مليون فى نفس فترة المقارنة.

كانت آخر النشرات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن التجارة الخارجية لمصر، قد كشفت عن بلوغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول العالم فى الفترة من شهر يناير حتى أكتوبر من 2019 نحو 87.3 مليار، مقابل 91.8 مليار خلال نفس الفترة من 2018.

وبلغ إجمالى صادرات مصر نحو 24.577 مليار دولار فى العشرة أشهر الأولى من 2019، مقابل 24.26 مليار فى نفس الفترة من 2018 بارتفاع %1.22 فيما تراجعت وارداتنا مع دول العالم إلى نحو 62.815 مليار دولار، مقابل 67.66 مليار الفترة نفسها من 2018، بنسبة انخفاض قدرها %7.1.