الإمارات والهند تتفقان على إنشاء آلية لتسوية التجارة بالدرهم والروبية

وقعت الهند والإمارات، اليوم، مذكرة تفاهم لوضع إطار عمل للوصول إلى آلية تتيح تسوية التجارة الثنائية بينهما بعملتي الدرهم والدولار.

وتبلغ قيمة التجارة بين البلدين أكثر من 50 مليار دولار سنويا، كون الإمارات مصدرا مهما للنفط والهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.

وحسب ما نقلته رويترز عن بنك الاحتياطي الهندي (المركزي)، تغطي مذكرة التفاهم جميع معاملات الحساب الجاري ومعاملات حساب رأس المال المسموح بها.

ويعد توقيع مذكرة التفاهم أحدث خطوة هندية لتعزيز استخدام الروبية لتسوية المعاملات الدولية.

وعلى مدار العام الماضي، حاولت السلطات الهندية دفع استخدام الروبية عالميًا، حيث أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن إنشاء آلية لتسوية التجارة العالمية بالروبية في يوليو 2022.

ومع ذلك، تواصل الهند استخدام الدولار الأمريكي لدفع غالبية وارداتها النفطية من روسيا، مع دفع جزء صغير فقط بمزيج من العملات، بما في ذلك الدرهم واليوان الصيني.

وفي الوقت الحاضر، تدفع الهند مقابل النفط الإماراتي بالدولار.

وقال مسؤول مطلع على التفاصيل لرويترز إن الهند قد تسدد أول دفعة بالروبية مقابل النفط الإماراتي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وقال وزير التجارة الهندي الشهر الماضي إن الهند والإمارات اتفقتا على زيادة التجارة الثنائية غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.