الإمارات والكويت تدافعان عن قرار «أوبك+» بشأن خفض الإنتاج

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إنه بلاده تعتقد أن تكتل “أوبك+” قد أصابت في اتخاذ قرارها بشأن خفض الإنتاج النفطي بواقع 2 ملايين برميل يوميا، مؤكدا أن هذا القرار تم اتخاذه بالإجماع دون أية دوافع سياسية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وجاءت تصريحات المزروعي بعد أن أيد عدد من أعضاء مجموعة منتجي النفط الخفض الحاد لأهداف الإنتاج المتفق عليها هذا الشهر بعد أن اتهم البيت الأبيض السعودية بإجبار بعض الدول الأخرى على دعم الخطوة، وهو ما نفته الرياض.

وقال المزروعي إن القرار جعل الأسعار تستقر بدلا من ترتفع فقط، مضيفا أن الافتقار إلى الاستقرار يؤدى إلى هروب المستثمرين.

من ناحية آخرى قالت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية نقلا عن وزارة الخارجية يوم الثلاثاء إن الكويت تؤكد أن قرار أوبك+ بخفض الإنتاج جاء بالإجماع ومبنيا على دراسات اقتصادية خالصة.