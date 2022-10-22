الإمارات والسعودية ضمن قائمة أفضل أنظمة المعاشات عالميا

أظهرت دراسة وفقًا لمؤشر المعاشات التقاعدية العالمي “ميرسر CFA” لعام 2022، والذي يقارن 43 منظومة للمعاشات المُستحقّة للمتقاعدين، بأن آيسلندا وهولندا والدنمارك لديها أفضل الأنظمة للتقاعد، لتحصل كل منها على درجة “A” في عام 2022، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وضمن الدول المنضمة إلى المؤشر، احتلت دولتان عربيتان القائمة، لتأتى الإمارات في المرتبة الـ 25 بنتيجة 61.8 نقطة، والسعودية في المركز الـ 27 بنتيجة 59.2 ضمن المؤشر. لتنضم الدولتان ضمن خانة أنظمة التقاعد التي تحتوي على بعض الميزات الجيدة، ولكن تشمل مخاطر رئيسية أو أوجه القصور التي يجب أخذها بعين الاعتبار. فبدون هذه التحسينات، تعتبر فعاليتها أو استدامتها طويلة الأجل قابلة للتشكيك.

ويحلل المؤشر أنظمة التقاعد عن طريق طرح هذه الأسئلة:

ما هي الفوائد التي يحتمل أن يحصل عليها المتقاعدون في المستقبل؟

هل تعتبر الأنظمة الحالية قابلة للاستدامة، بصرف النظر عن الضغوط الديموجرافية والاقتصادية؟

هل الأنظمة محكومة بما فيه الكفاية للتشجيع على ثقة المجتمع على المدى الطويل؟