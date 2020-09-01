سيـــاســة

الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع المصرفي والمالي

ورحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، بالتوقيع على مذكرة التفاهمات الأولى بين إسرائيل والإمارات في مجال المصارف والأموال.
هيثم سمير 8:02 م, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20 8:02 م, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20

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وقّع عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورونن بارتس، مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي والمالي، حسبما ذكرت وكالة سكاي نيوز عربية.

واتفق الجانبان، خلال لقاءٍ جمَعهما، اليوم، في أبوظبي، على تشكيل مجموعات عمل ولجان ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، بحضور مائير بن شابات، مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء. 

ورحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، بالتوقيع على مذكرة التفاهمات الأولى بين إسرائيل والإمارات في مجال المصارف والأموال.

وقال نتانياهو، في بيان صادر عن مكتبه، إن “هذه التفاهمات ستساعدنا في دفع الاستثمارات قدمًا. وسنعلن قريبًا تفاهمات أخرى في مجالات الطيران والسياحة والتجارة”.

تأتي تصريحات نتانياهو بعد يوم من وصول طائرة تقلّ وفدًا أميركيًّا وإسرائيليًّا، في رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي، في إطار زيارة تسعى لبحث التعاون بين البلدين بعد إبرام معاهدة السلام.

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بقلم هيثم سمير

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