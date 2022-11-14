«الإمارات للمستثمرين بالخارج» يبدى رغبة للدخول فى القطاع الصحى المصرى

كشف الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال سيف الجروان، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، عن رغبة عدد من المستثمرين الإماراتيين ضخ استثمارات جديدة فى القطاع الصحى بمصر خلال الفترة المقبلة.

وقال «الجروان» إن السوق المصرية كبيرة ومتعطشة للاستثمار فى مجالات تصنيع الدواء والخدمات الصحية والرعاية المتكاملة وبناء المستشفيات.

وتابع إننا نرى أن القطاع الصحى فى مصر فقير فى تلك النوعية من الاستثمارات، رغم أهميتها وحاجته للمزيد منها.

وطالب «الجراوى» الحكومة المصرية بفتح آفاق الاستثمار بقطاع الصحة وبكل مجالاته، وتوفير المعلومات بشأن هذا القطاع الحيوى، موضحًا أن عددا كبيرا من المستثمرين الإماراتيين يضعون القطاع الصحى تحت مجهر استثماراتهم المرتقبة فى مصر.

وعلى صعيد آخر، كشف «الجروان» أنه سيتم الإعلان عن صفقة جديدة مع الجانب المصرى نهاية العام فى قطاع البنية التحتية، رافضًا الإفصاح عن أى معلومات أخرى بشأنها.

وبخلاف ذلك، قال «الجروان» إنه جارٍ الآن التفاوض على تنفيذ صفقات بين الجانب المصرى والإماراتى بقطاع سوق المال.

وتابع إن مصر هى الوجهة الأولى لغرب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، لذلك لا بد أن تدخل بها التكنولوجيا الرقمية على أعلى مستوى، بالتزامن مع توفير ميزة إبرام تعاقد عن بُعد بين المستثمر والحكومة أو القطاع الخاص، على حد سواء.

وقال إنه على سبيل المثال، فالمستثمر المقيم فى أمريكا يستطيع بدء العمل فى مصر عبر التكنولوجيا الرقمية، إذ إنها تيسر نسبة كبيرة من إجراءات التعاقد وبالتالى توفر الوقت.

ويتبع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وزارة الاقتصاد الإماراتية، ويضم نخبة من الشركات التى يصل عددها إلى 24 ، تستثمر فى 60 دولة، ويمثل المجلس منبرًا للمستثمرين الإماراتيين بالخارج لتعزيز تنافسيتهم، ويشكل حلقة وصل وثيقة بين الحكومة ومستثمريها.

وأشار « الجروان» إلى أن المجلس يعد دعامة أساسية لحماية رؤوس الأموال الإماراتية وترويج مصالح المستثمرين بالخارج، ويقدم لهم النصح والإرشاد والدعم اللوجستى، لافتًا إلى أن أهم أهدافه توفير قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية الخارجية، ووجهات النظر عن الأسواق الأجنبية.

وأشار إلى أن مصر تستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات الإماراتية بالخارج، ووصل إجمالى الشركات المستثمرة بها إلى 1500 شركة .

ولفت إلى أن المجلس يتوقع دخول 10 شركات إماراتية جديدة السوق المصرية لأول مرة خلال العام 2023 تستثمر فى عدة قطاعات، أبرزها: «الصحة، والأوراق المالية والزراعة».

كان« الجروان»، قال فى تصريحات سابقة إن مجلس الإمارات بالخارج يسعى لزيادة الاستثمارات فى مصر من 20 مليار دولار الى 35 مليارا خلال الـ5 سنوات المقبلة.