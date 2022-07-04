الإمارات ضاعفت مخصصات برنامج دعم المواطنين محدودي الدخل

ضاعفت دولة الإمارات مخصصات برنامج دعم المواطنين محدودي الدخل ، مع إدخال بنود جديدة ضمن البرنامج منها السكن والتعليم والبطالة، إضافة إلى علاوات بدل تضخم الوقود والغذاء والماء والكهرباء.

رفعت الإمارات أسعار البنزين5 مرات خلال عام 2022، ما زاد من فجوة الأسعار مع منتجي النفط الآخرين في المنطقة الذين يدعمون الوقود، حيث قفزت تكلفة الوقود في الإمارات ثالث أكبر منتج للنفط في “أوبك” بنحو 80% منذ بداية العام وسط ارتفاع أسعار النفط.

ستتم “إعادة هيكلة “برنامج الدعم الاجتماعي ليصبح برنامجاً متكاملاً، مع مضاعفة المخصصات الموجهة له من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم، بحسب قرار أصدره رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأوردته وكالة الأنباء الرسمية (الدولار يعادل 3.67 درهم).

أهم التعديلات الجديدة على برنامج الدعم الاجتماعي

رفع مستوى الاستحقاق للأسر محدودة الدخل إلى 25 ألف درهم شهرياً حسب الحالة الاجتماعية.

زيادة قيمة مخصصات الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار درهم إلى 5 مليار ات درهم.

مخصص سكن يتراوح بين 1500 و2500 درهم شهرياً.

5000 درهم شهرياً مخصصة للعاطل عن العمل ممن يتجاوز عمره 45 عاماً

مخصص المتعطل الباحث عن العمل لمدة 6 شهور 5000 درهم شهرياً.

علاوة المواد الغذائية تعادل 75% من قيمة التضخم في أسعار المواد الغذائية.

دعم شهري للكهرباء بقيمة 50% للاستهلاك أقل من 4000 كيلو وات.

دعم شهري للمياه بقيمة 50% لاستهلاك أقل من 26 ألف جالون شهرياً.

علاوة الوقود دعم شهري بقيمة 85% من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهم للتر.

فيما يتعلق بعلاوة دعم الوقود، أشار القرار إلى أنّ البرنامج يقدّم هذا النوع من الدعم للحدّ من تأثير التقلبات التي تشهدها أسعار الوقود عالمياً على المواطنين من ذوي الدخل المحدود.