الإمارات: سلالتين من كورونا على أراضينا.. الأغلبية من أوروبا والباقي من الصين

أعلنت الإمارات رصد نوعين من سلالات فيروس “كورونا” على أراضيها، وقالت إن الأغلبية العظمى من المصابين لديها قدموا من أوروبا، بينما البقية من الصين، وفقا لما كشفته دراسة على عينة من المرضى.

وأوضح الدكتور علوي الشيخ عضو مجلس علماء الإمارات، خلال إحاطة إعلامية :” حدد العلماء ثلاث سلالات رئيسية لفيروس كورونا هي السلالة A ، والسلالة B، والسلالة C”.

وأضاف “سجلنا تسلسلا جينيا كاملا لـ 25 مريضاً من حالات الإصابة الأولى في الإمارات، وتوصلنا إلى وجود نوعين من هذه السلالات في الإمارات”.

وقال إن النتائج أظهرت أن التسلسل الجيني لـ 24 مريضا ضمن السلالة B، معظمهم قدموا من أوروبا، وحالة واحدة من السلالة A لزائرة قادمة من مدينة ووهان الصينية.

وأكد أن 88% من الحالات الأولى في الإمارات كانت بدون أعراض، أو ظهرت عليها أعراض خفيفة.

وقال علوي الشيخ الذي يشغل منصب علي عميد كلية الطب في جامعة محمد بن راشد للعلوم الصحية، إن تلك الدراسة تسهم في فهم أعمق للفيروس وإيجاد العلاج الناجح له.

وأضاف أن الإمارات رصدت 70 طفرة جينية في سلالات فيروس كورونا المستجد خلال الدراسة.

وقال إن الدراسة أظهرت استيلاء الفيروس على خلايا الإنسان ليحولها إلى مصنع لإنتاج الملايين من الفيروسات.

وأوضح: “يحدث على إثر ذلك تطورات بسيطة في التسلسل الجيني في الفيروس، وتتطور إلى سلالات جديدة”.

ويبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الإمارات أكثر من 18 ألف حالة، بينها نحو 4800 حالة شفاء و198 وفاة.

ويعني هذا أن نسبة الوفيات بكورونا في الإمارات تتخطى 1% بقليل وهي واحدة من أدنى مستويات الوفاة بالفيروس في العالم.

والإمارات هي أيضا واحدة من أكثر دول العالم في إجراء اختبارات كورونا مقارنة بتعداد السكان.