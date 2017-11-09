الإمارات رابع دولة خليجية تدعو لعدم السفر إلى لبنان

حسين رجب دعت الإمارات، اليوم الخميس، مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام . وبحسب البيان أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات مجددا اليوم ضرورة الالتزام الكامل من قبل مواطني الدولة بعدم ا

حسين رجب

دعت الإمارات، اليوم الخميس، مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام .

وبحسب البيان أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات مجددا اليوم ضرورة الالتزام الكامل من قبل مواطني الدولة بعدم السفر إلى لبنان من دولة الإمارات أو من أية وجهة أخرى.

وبهذا التحذير يرتفع عدد الدول الخليجية التي أصدرت تحذيرا لمواطنيها بمغادرة لبنان أو عدم التوجه إليها إلى 4 دول هي البحرين والسعودية والكويت

وفي وقت سابق اليوم، دعت الخارجية الكويتية، كافة مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى المغادرة فورا، ودعوتها المواطنين إلى عدم السفر إليها.

وسبق أن دعت السعودية اليوم مواطنيها في لبنان إلى مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة، ونصحت المواطنين بعدم السفر إليها من أي وجهة دولية.

والأحد الماضي، دعت البحرين جميع مواطنيها الموجودين في لبنان إلى مغادرتها فورا، وجددت دعوتها بعدم السفر لها نهائيا، وفق بيان للخارجية البحرينية

وتأتي تلك الدعوات بعد أيام من استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في كلمة متلفزة من السعودية مرجعا ذلك إلى مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه، بعد تمكن حزب الله، من فرض أمر واقع بقوة سلاحه.