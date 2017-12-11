الإمارات: دفعنا السعر الصحيح في لوحة المسيح المخلص

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن قال محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، إن الهيئة "دفعت السعرالصحيح" في لوحة سلفاتور موندي أو المسيح "مخلص العالم" للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي، من أجل عرضها في متحف اللوفر أبوظبي. وأوضح المبارك لبلومبرج :"عملنا عن كثب مع الوسيط من

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

قال محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، إن الهيئة “دفعت السعرالصحيح” في لوحة سلفاتور موندي أو المسيح “مخلص العالم” للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي، من أجل عرضها في متحف اللوفر أبوظبي.

وأوضح المبارك لبلومبرج :”عملنا عن كثب مع الوسيط من أجل الحصول على هذه اللوحة ودخلنا المزايدة وتمكنا من الاستحواذ عليها بالسعر الذي قدرناها به .. الحمدلله”.

وتابع :”هذه لوحة استثنائية .. الكثير منا ينتظر شيئا مذهلا .. والأشياء المذهلة لا تحدث كل يوم”.

وجاء تعبيق المبارك، بعد 3 أيام من إعلان السفارة السعودية في واشنطن، أن الأمير بدر آل سعود لعب دور الوسيط لمساعدة متحف اللوفر أبوظبي على اقتناء تلك اللوحة في مزاد كريستي.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت تقريرا تقول فيه أن اللوحة تم شراؤها عبر أمير سعودي يدعى بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، وهو صديق مقرب لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

فيما قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن مشتري اللوحة كان وسيطا لصالح ولي العد السعودي.

يشار إلى الملياردير الروسي ديميتري ريبولوفلف كان بائع هذه اللوحة.