الإمارات دبي يطلق ٣ بطاقات دفع تحمل العلامة التجارية لبرشلونة

أمنية إبراهيم: كشف أيمن جمجوم، رئيس قطاع الخدمات المصرفية المميزة وإدارة الثروات، ببنك الإمارات دبي الوطنى، عن تفاصيل المرحلة الأولى من الشراكة الإستراتيجية التى عقدها مصرفه مع نادى برشلونة العالمى، وتتضمن إصدار 3 بطاقات دفع جديدة تحمل العلامة التجارية للنادى الأكثر شعبية.وقال جمجوم ع



أمنية إبراهيم:



كشف أيمن جمجوم، رئيس قطاع الخدمات المصرفية المميزة وإدارة الثروات، ببنك الإمارات دبي الوطنى، عن تفاصيل المرحلة الأولى من الشراكة الإستراتيجية التى عقدها مصرفه مع نادى برشلونة العالمى، وتتضمن إصدار 3 بطاقات دفع جديدة تحمل العلامة التجارية للنادى الأكثر شعبية.

وقال جمجوم على هامش المؤتمر الصحفي الذي ينظمه البنك للإعلان عن تفاصيل الشراكة مع النادي الإسباني، إن البطاقة الأولى مسبقة الدفع، وتستهدف جميع شرائح المجتمع من محدودى الدخل والشباب، بمصاريف إصدار 100 جنيه فقط، وحد أقصى 10 ألاف للاستخدام الشهرى.

وتابع: البطاقة الثانية هي بطاقة ائتمان كلاسيكية تستهدف متوسطي الدخل، والأخيرة بلاتينية لذوي الدخول المرتفعة.

وأضاف أن البنك أدخل مميزات حصرية لحائزي البطاقات الجديدة، منها جوائز سفر لحضور مباريات برشلونة بستاد الكامب نو، علاوة على المنتجات الأصلية للنادي موقعة من نجوم الفريق.

وقال جيل جان إم فان دير تول، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ببنك الإمارات دبي الوطنى – مصر، إن الشراكة الاستراتيجية مع برشلونة تستهدف دعم مبادرة البنك المركزي للشمول المالى، عبر استغلال شغف المصريين لتشجيع رياضة كرة القدم، وتشجيعهم لنادي برشلونة، وضم فئات جديدة من العملاء لإلحاقهم بالمنظومة المصرفية.

فيما أكد باتريك كلويفرت لاعب برشلونة، والمنتخب الهولندي السابق، أن الشراكة بين البنك بمصر والنادي العالمى، تمثل خطوة هامة للفريق الإسبانى، وتعزز شهرته بين جموع المصريين، كما يستفيد البنك من الوصول لعملاء جدد من مشجعى النادي الأكثر شعبية على مستوى العالم.

