الإمارات دبي الوطني يعلن الفائز بجائزة 5 ملايين جنيه

نظم بنك الإمارات دبي الوطني احتفالية كبرى أعلن فيها عن الفائز بجائزة قيمتها 5 ملايين جنيها والتي أطلقها البنك في 1 مارس 2019 .

وقال الإمارات دبي الوطني فى بيان ، الأربعاء ، أن الفائز هو محمود محفوظ عميل الخدمات المصرفية المميزة ببنك الإمارات دبي الوطني مصر.

وتم الإعلان عنه في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقدمه شادي الفونس، حرصاً من البنك على الشفافية مع عملائه وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

كما أتاح الإمارات دبي الفرصة للعملاء المشتركين من أصحاب الحسابات البنكية الذين لا يقل الحد الأدنى لرصيد حساباتهم عن 30 ألف جنيه مصري في السحب الدوري الشهري على جائزة سيارة BMW من الفئة الرابعة للعملاء المشاركين بالحملة. تم تسليم 9 سيارات ل 9 عملاء محظوظين خلال فترة الحملة.

وأكد محمد زقوت رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني على “حرص البنك على إطلاق الحملة للعام الثاني على التوالي وذلك بهدف تحفيز عملائه الحاليين، وجذب عملاء جدد لفتح حسابات بنكية جديدة، وزيادة أرصدتهم، والتمتع بالمزايا المتعددة التي ينفرد البنك بتقديمها بين المؤسسات المصرفية”.

وأضاف محمد زقوت “أن إطلاق حملة الحسابات البنكية للمرة الثانية يأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم استراتيجية الدولة المصرية في تحقيق الشمول المالي والتحول لمجتمع رقمي، حيث يسعى البنك لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة باستمرار لتلبي رغبات العملاء وتؤكد ريادته بالسوق المصرفي المصري.”

كما أطلق بنك الإمارات دبي الوطني في 2020 حملة البطاقات و القروض الجديدة ، والتي تتيح للعميل سداد بطاقتة الائتمانية او قرض سابق عليه من أي بنك أخر، مع منح كاش باك بحد اقصى يصل إلى 15 ألف جنيه لسداد قيمة غرامة السداد المبكر للقرض في البنك الأخر مع مدة سداد مرنة للقرض قد تصل إلى ١٠ سنوات، بالإضافة إلى بطاقة ائتمان مجانية مدى الحياة وبدون مصاريف إصدار.

ويأتي ذلك في إطار رغبة البنك في التوسع في تمويل قروض الأفراد لأغراض استهلاكية بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي، بعد قرار رفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى 50% من إجمالي الدخل الشهري بدلاً من 35%. وستستمر حملة بنك الإمارات دبي الوطني مصر على البطاقات والقروض لمدة 3 أشهر من 15 يناير وحتى 31 مارس 2020 .