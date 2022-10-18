«الإمارات دبي الوطني» يسعى لجمع نصف مليار دولار من السندات الخضراء

أظهرت وثيقة بنكية اليوم الثلاثاء أن بنك الإمارات دبي الوطني في السوق لجمع 500 مليون دولار بسندات خضراء لأجل خمس سنوات، محددا سعرا استرشاديا أوليا بنحو 175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت الوثيقة أن بنك أبوظبي التجاري وباركليز والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي وإس.إم.بي.سي وبنك ستاندرد تشارترد ترتب صفقة بيع الدين التي لن تنمو في الحجم ومن المتوقع إطلاقها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

يذكر أنه خلال الشهر الماضى، كشف بنك أبوظبي التجاري عن استكمال تسعير الإصدار الأول من السندات الخضراء للمرة الأولى على الإطلاق والتي كان يخطط لإصدارها يوم 14 سبتمبر الماضى، حيث جمع البنك مبلغ 500 مليون دولار لدعم تمويل المبادرات المستدامة والمشاريع منخفضة الانبعاثات.

وتم إصدار السندات بأجل استحقاق مدته 5 سنوات، بهامش بلغ 115 نقطة أساس فوق معدل أسعار سندات الخزينة وبمعدل فائدة يبلغ 4.5 بالمئة وتمت تغطية الإصدار بواقع 3.8 ضِعف بعد استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين حيث بلغت قيمة الطلبات الإجمالية ما يزيد على 1.9 مليار دولار.

ويأتي الطلب القوي من المستثمرين في أعقاب جولة من الاجتماعات مع المستثمرين التي نظمها البنك، وهو ما يشكل دليلاً ملموساً على الثقة العالية ببنك أبوظبي التجاري ونهجه في إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وكان البنك قد اعتمد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجيته المؤسسية، واتبع نهجاً للاستدامة يتماشى مع تطلعات حكومة الإمارات في بناء اقتصاد شامل خالٍ من الانبعاثات الكربونية.