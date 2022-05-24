«الإمارات دبي الوطني» يرفع الفائدة على شهادة 4 سنوات بعائد ثابت إلى 13%

قرر بنك الإمارات دبي الوطني رفع أسعار الفائدة على الشهادة الإدخارية ذات العائد الثابت 4 سنوات من 11% إلى 13%.

وتقدم الشهادة الرباعية عائدا ثابتا، ودورية صرف العائد شهرية، على أن يكون الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه وبدون حد أقصى، ويتيح البنك إمكانية الاسترجاع الكامل للشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

كما يطرح البنك شهادته الثلاثية بفائدة 10% ثابتة العائد، بحد أدنى ألف جنيه لإصدار الشهادة وبدون حد أقصى.

ويطرح البنك شهادة خماسية بفائدة 11% ثابتة العائد، بحد أقصى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه وبدون حد أقصى، وشهادة خماسية أخرى بفائدة 8% بعائد ثابت، بحد أقصى ألف جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية له بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25٪% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.