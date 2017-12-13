الإمارات دبي الوطني يحصد 3 جوائز من ذا بانكر إفريقيا

الأفضل فى التجزئة المصرفية للأفراد والخدمات البنكية الإلكترونية والأكثر إبداعا أمنية إبراهيم حصد بنك الإمارات دبي الوطني ـ مصر ثلاث جوائز كبري من "ذا بانكر افريقيا" أحد أكبر المؤسسات المصرفية فى قارة أفريقيا، والمخصصة للقطاعات المصرفية المتميزة على مستوى القارة، وهى أفضل بنك فى قطاع التجزئة المصرف

الأفضل فى التجزئة المصرفية للأفراد والخدمات البنكية الإلكترونية والأكثر إبداعا

أمنية إبراهيم

حصد بنك الإمارات دبي الوطني ـ مصر ثلاث جوائز كبري من “ذا بانكر افريقيا” أحد أكبر المؤسسات المصرفية فى قارة أفريقيا، والمخصصة للقطاعات المصرفية المتميزة على مستوى القارة، وهى أفضل بنك فى قطاع التجزئة المصرفية للأفراد، وأكثر البنوك تطورا وإبداعا، إضافة إلى جائزة أفضل بنك يقدم خدمة الأنترنت البنكى الخاصة بكافة المعاملات البنكية لعملائه عبر شبكة الإنترنت.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر اليوم أن إختياره من قبل واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية بالقارة “ذا بانكر افريقيا” تعد وساما يتوج جهود إدارة وحدة البنك الاماراتى بمصر، كما تعد شهادة نجاح للأليات والنظم العصرية القائم عليها العمل المصرفى للبنك وسط نظرائه من البنوك العاملة بالقارة، خاصة أن جوائز “ذا بانكر” من أبرز الجوائز في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا أيضا، حيث تستهدف تكريم المنشآت المصرفية الأكثر تميزاً.

من جانبه أعرب خيليان فان دير تول، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ببنك الإمارات دبي الوطني عن سعادته بأختيار بنكه بواسطة مؤسسة متخصصة تقديرا للجهود المستمرة التي تم بذلها من أجل إستدامة نمو قطاع التجزئة المصرفية للأفراد عبر تبني الإستثمارات الإستراتيجية الصحيحة لدعم مركز البنك في السوق والوصول إلى العملاء، بالتوازي مع إستمرار جودة الخدمة.

وتابع فان دير تول: تبنى هذه الإستراتيجية ليست بالعمل السهل، فهى مرتبطة بأبحاث تكنولوجية مستمرة تستهدف محور التطوير والتحديث الدائم للتقنيات الرقمية، والتوسع فى المعاملات البنكية عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، وهى الإستراتيجية التى منحتنا معدلات متزايدة فى قاعدة عملائنا، وضم الشرائح الأكبرمنها.

وأضاف أن بنكه تمكن على مدار الـ 18 شهرا الماضية من جذب شرائح جديدة تشمل العملاء الشباب، وعملاء الخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى التوسع في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، كما أثبتت الشراكات الاستراتيجية أيضا أهمية كبيرة، وكان آخرها مع نادي كرة القدم الدولي، نادي برشلونة.

واستطرد أن هذه الشراكات الاستراتيجية وغيرها من المبادرات الأخرى على مدار السنوات الأربع الماضية، ساهمت في نمو محفظة التجزئة المصرفية للأفراد، مع الحفاظ على قوة المحفظة المالية وزيادة أرصدتها بطرح منتجات و خدمات جديدة ومتميزة تجذب مختلف شرائح المجتمع المصري، وذلك بما يتوافق مع برنامج البنك المركزى للشمول المالى.

وارتفعت أرباح البنك الاماراتى بنسبة 13% خلال الربع الثالث من 2017 لتصل إلى 847.50 مليون جنيه، وهو ما تحقق من خلال النمو المستمر في الإيرادات والميزانية العمومية، والأداء التشغيلي القوي للبنك.