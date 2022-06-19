«الإمارات دبي الوطني» يحصد جائزة البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية

حصد بنك الإمارات دبي الوطني جائزة البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، خلال احتفالية bt100 لتكريم الرموز والقيادات من مختلف المجالات والاكثر تأثيراً في الاقتصاد القومي، تقديراً لمجهوداته في مجال التنمية المجتمعية، وتسلمت الجائزة نيللي علام، مدیر تطوير المنتجات والتجزئة المصرفية والتسويق لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر.

وفي إطار توجه الدولة لدعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، تعاون البنك مع مؤسسة “صناع الخير للتنمية” لتجديد المركز النموذجي لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر ودعم الإعاقات الذهنية والحركية بجسر السويس في ديسمبر 2021، وتوفير جميع المستلزمات اللازمة للأطفال المكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والحركية لتسهيل انشطتهم اليومية ومساعدتهم في تلقي دروسهم التعليمية، وتأهيلهم للدخول في سوق العمل.

كما تعاون البنك مع مؤسسة “علمني” بهدف رفع كفاءة المعلمات بالمدارس الحكومية وتعزيز برامج التعلًم المُدمج وإدراج التكنولوجيا بالعملية التعليمية. واستكمالاً لمجهودات البنك في دعم المرأة المعيلة وقع البنك في عام 2021 اتفاقية مع “ButtonUp” لتدريب 100 سيدة معيلة من عزبة خير الله على مهارات الخياطة وإدارة الأعمال بهدف خلق فرص عمل وتوفير مصدر دخل دائم للسيدات.

وقام البنك خلال العام الماضي بتوفير فرص عمل لـ 30 صياداً وعائلاتهم في محافظة الدقهلية، ودعم السيدات بالأسر الاكثر احتياجاً عن طريق كفالة الغرامات.

وقال محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: “بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يؤمن بأهمية المسؤولية الاجتماعية ودور القطاع المصرفي في تنمية المجتمعات ودعم المشروعات التنموية والمبادرات القومية باعتباره دور يتكامل مع رؤية مصر 2030 والأهداف التنموية للأمم المتحدة.”.

وأضاف: “حرص البنك على مدار السنوات الماضية أن تكون له إسهامات واضحة في كافة المبادرات الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري”.

سيظل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر الشريك والداعم الأكبر لعدد من المبادرات والمشروعات المجتمعية التي تستهدف الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً ايماناً منه بأن المسؤولية الاجتماعية هي أحد أهم ركائز استراتيجيته داخل السوق المصرية.