الإمارات دبي الوطني يتوسع في تقديم خدمات الإنترنت والهاتف لمواجهة كورونا

بهدف توفير الراحة لهم، وحرصا من البنك على سلامتهم

قرر بنك الإمارات دبي الوطني البنك التوسع في الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه بهدف توفير الراحة لهم، وحرصا من البنك على سلامتهم.

قال محمد برو الرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبي الوطني أنه في ضوء التطورات الأخيرة بخصوص فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وحرصا من البنك على راحة وسلامة عملائه فقد قرر إتمام كافة معاملاتهم من أى مكان، و فى أى وقت خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأضاف برو أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إستراتيجية البنك لمواكبة كافة التطورات التي تحدث على مستوى العالم من التوسع في استخدام التكنولوجيا لتوفير كافة سبل الراحة للعملاء.

وقام البنك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من تطهير وتعقيم لماكينات الصراف الآلى، مع تفعيل الاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملاء البنك من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء 16664.

وسوف تتاح لعملاء البنك عدد من الخدمات من خلال الهاتف المحمول و هي خدمات المدفوعات الفورية، ومدفوعات البطاقات الائتمانية، والاستعلام عن الحساب، والقروض، والبطاقات الائتمانية، وفتح حساب فرعي، والخدمات التي تتعلق بالبطاقات الائتمانية (التفعيل، والإيقاف، وتغيير الرقم السري).

كما يتيح للعملاء عبر الهاتف المحمول إجراء التحويلات داخل نفس البنك، والتحويل بين الحسابات، وإصدار دفتر الشيكات، والتحويلات الخارجية، وحجز مسبق للفرع.

ويمكن لعملاء البنك القيام بعدد من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت منها مدفوعات فوري، وكذلك مدفوعات البطاقة الائتمانية، والاستعلام عن القروض، والاستعلام عن البطاقة الائتمانية، وفتح حساب فرعي، فضلاً عن القيام بخدمات التسوية المبكرة، والتسوية الجزئية، وطلب خطاب إخلاء الطرف.

ويتيح للعملاء القيام بخدمات السحب والإيداع، وتحديث رقم الهاتف من خلال ماكينات الصراف اللآلي، والاستعلام عن البطاقات الإئتمانية، والتحويل بين الحسابات.

ويمكن لعملاء البنك الآن بالقيام بتحميل تطبيق SmartBusiness للشركات، والاستفادة بمصاريف اشتراك وتحويل مجانية بالجنيه المصري لمدة ٦ أشهر، والقيام بإجراء العديد من المعاملات المصرفية.

يذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني مصر حصل على جائزة أفضل بنك بمصر عن عام 2018 ، من مؤسسة “THE BANKER AFRICA FOR EGYPT 2018” “ذا بانكر أفريقيا” بمصر لعام 2018″، وذلك للمرة الثانية على التوالى، وذلك بعد نجاحه فى الحصول على أربعة جوائز من المؤسسة وهى كأفضل بنك فى قطاع التجزئة المصرفية للأفراد، وأكثر البنوك تطورا وإبداعا، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك يقدم خدمة الإنترنت البنكى والخاصة بكافة المعاملات البنكية لعملائه عبر شبكة الإنترنت، و كذلك أفضل بنك فى الخدمات الرقمية.