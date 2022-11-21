«الإمارات دبي الوطني - مصر» ينضم إلى برنامج ماستركارد Pay with Rewards

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني – مصر برنامج المكافآت الجديد Points Plus، بالشراكة مع نظام المكافآت Pay with Rewards من ماستركارد، بهدف التشجيع على استخدام المدفوعات الرقمية في مصر حيث يتيح البرنامج مكافآت غير محدودة، ويُمكًن حاملي بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني – مصر من استخدام النقاط في أي عملية شراء في جميع أنحاء العالم، سواء في المتجر أو عبر الإنترنت.

حرية تصميم برامج المكافآت وعروض الاسترداد



يتيح نظام ماستركارد Pay with Rewards لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر حرية تصميم برامج المكافآت وعروض الاسترداد وفقاً لمتطلباته مما يساهم في تعزيز انتماء العملاء وثقتهم بالبنك. ولسهولة استخدامه من قِبل العملاء، يوفر النظام من تكاليف تشغيل برنامج مكافآت للبنك عن طريق خفض نفقات الكتالوجات ومراكز خدمة العملاء.



ويعد Pay with Rewards، أحد حلول الاسترداد الرقمية الفريدة من نوعها التي تمنح تجربة استرداد فورية وسلسة توفر لحاملي البطاقات حرية استرداد وإنفاق النقاط بعد الشراء.

وتمكن هذه الشراكة بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أن يقدم لعملائه المرونة في استبدال نقاط المكافآت لبرنامج Points Plus بخطوة واحدة بسيطة باستخدام موقع بنك الإمارات دبي الوطني- مصر أو تطبيق “Mastercard Pay with Rewards، دون الحاجة لاستخدام جهاز نقاط البيع.



وقال آدم جونز، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستركارد: نحن سعداء بدعم بنك الإمارات دبي الوطني – مصر لإطلاق برنامج المكافآت الجديد، خصوصاً كون المستهلكين اليوم أكثر اهتماماً بالخدمات الرقمية من أي وقت مضى، ويوفر برنامج الدفع بالمكافآت للبنوك الفرصة للخروج من نظام المكافآت التقليدي وتلبية احتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن تجارب مختلفة وأكثر مرونة في الوصول إليها مما يساهم في تقديم أكثر من مجرد نقاط واسترداد نقدي.”



وقال محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: نحن متحمسون لإطلاق هذه الخدمة المميزة لعملائنا بالتعاون مع ماستركارد.