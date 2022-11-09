«الإمارات دبي الوطني – مصر» يطلق منصة «بيزنس أونلاين» لإتاحة الخدمات البنكية الحصرية للشركات

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني – مصر المنصة الجديدة للشركات (بيزنس اونلاين)، والتي تمثل بوابة متكاملة لمجموعة من الخدمات البنكية الحصرية يقدمها خبراء متخصصين لتحقيق نقلة نوعية في عالم الخدمات البنكية الرقمية المقدمة للشركات.

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك التي تستهدف دعم التحول الرقمي ونشر الخدمات الرقمية، والتي تتوافق مع تعليمات البنك المركزي المصري واستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.

وتقدم (بيزنس اونلاين) عالم جديد من المزايا البنكية للمرة الأولى في مصر من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات التجارية؛ لتسهيل عمليات إدارة الأموال والمعاملات المالية المعقدة.

وتقدم المنصة الجديدة رؤية شاملة للعملاء حول العلاقات والحسابات المالية للتوصل إلى رؤية موحده بين جميع الانشطة.

ويمكن للعملاء الوصول إلى جميع حساباتهم في أي مكان بجميع العملات وتحديد القرارات المناسبة بما يلبى احتياجاتهم.

وتتيح المنصة جميع المعلومات الخاصة بحسابات الشركات عن طريق توفير التقارير المفصلة حول حركة تعاملات الشركة والاشعارات والمعاملات البنكية كما توفر خدمة دفع الفواتير الكترونيًا لاول مره فى مصر بشكل أكثر سهولة وذلك بالتعاون مع شركة فورى.

ومن جانبه أكد محمد برو، الرئيس التنفيذي لـ بنك الإمارات دبي الوطني – مصر إن: “إطلاق منصة بيزنس اونلاين يمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات الرقمية والتكنولوجية للعملاء من اصحاب الشركات الصغرى و المتوسطة و الكبرى؛ حيث تتيح كافة الخدمات التي تلبى احتياجات الشركات، وهو الأمر الذي من شأنه استكمال الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني – مصر لعملاء الشركات.”

وأضاف أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يعمل دائمًا على تقديم أفضل خدمة لعملائه، وتعظيم معاملاته؛ من خلال تقديم الاستشارات والمعلومات اللازمة؛ لذلك تحقق المنصة هذا الهدف، متوقعًا أن تلقى المنصة إقبال كبير.