«الإمارات دبي الوطني- مصر» يطلق حملة للكاش باك الفوري لتشجيع العملاء علي الاستثمار

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني- مصرعن إطلاق حملة جديدة للكاش باك الفوري يصل إلى 50 ألف جنيه، وذلك عند التقديم على شهادة إدخار بحد أدنى مليون جنيه، وذلك اِستناداً على القيم المحددة على النحو التالي:

من 1 مليون جنيه مصري إلى 3 ملايين سيحصل العميل على 10 آلاف جنيه كاش باك فوري.

من 3 ملايين جنيه مصري إلى 5 ملايين جنيه مصري سيحصل العميل على 25 ألف جنيه كاش باك فوري.

من 5 ملايين جنيه مصري وأكثر سيحصل العميل على 50 ألف جنيه كاش باك فوري.

كاش باك

و بحسب البيان سيحصل العملاء الذين لديهم زيادة في أرصدة حساباتهم حد أدنى مليون جنيه على كاش باك فوري يعادل 10 آلاف جنيه، على أن يتم هذا الإيداع في الحساب الجاري أوالحساب الجاري ذو عائد أو حساب التوفير بالجنيه المصري فقط وأن تتم عملية الإيداع خلال فترة الحملة، والتي بدأت من يوم 31 أغسطس 2022 وتستمر لفترة محدودة، حيث سيقوم البنك بتجنيب قيمة الإيداع، ( مليون جنيهاً مصرياً) لمدة 4 أشهر متتالية من تاريخ الحصول على الكاش باك، كما يحق للبنك خصم مبلغ الكاش باك من الحساب بنهاية الحملة في حالة عدم توفر المبلغ الذي أهل العميل للمشاركة في الحملة.

و أشار البيان إلى أنه في حالة رغبة العميل إيداع الحد الأدنى في الحساب الجاري أو كان ذو عائد أو حساب التوفير، سوف يحصل على قيمة الكاش باك بمبلغ 10 آلاف جنيه مرة واحدة فقط، علماً بأنهم لن يكونوا مؤهلين للحصول على الكاش باك مرتين، كما يستطيع العميل الإيداع وتقسيم المبلغ في ثلاث حسابات ( الحساب الجاري والحساب الجاري ذو عائد و حساب التوفير) علي أن يكون مجموع قيمة الإيداع فى الثلاث حسابات لا يقل عن مليون جنيه مصري.

وقال محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: إننا حريصون على طرح تلك الحملة لتشجيع العملاء الحاليين والجدد على تعظيم الاستفادة من مدخراتهم. ولقد حرصنا على إتاحة خدمات الاسترداد النقدي والفوري للمودعين الجدد والعملاء القدامى والجدد الذين يملكون حسابات جارية أو حسابات توفير. ونرى أن تلك الحملة ستزيد عدد المستفيدين من خدمة الاسترداد الفوري للأموال وتعزز من عمليات الشراء باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الحسابات الجارية وهو ما يتماشى مع سياسات الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي وزيادة الاعتماد على البنك في كافة المعاملات اليومية.

جدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني- مصر كان قد أطلق خلال السنوات الماضية حملات للقروض الميسرة لتشجيع العملاء الجدد والحاليين على استثمار مدخراتهم مع البنك.