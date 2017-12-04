الإمارات دبى يكشف عن بيبر أول روبوت للخدمات البنكية

أمنية إبراهيم: كشف بنك الإمارات دبي الوطنى – مصر، النقاب عن الروبوت "بيبر"، أول إنسان آلى ناطق باللغة العربية، والأول من نوعه فى تقديم الخدمات البنكية على مستوى العالم، وذلك على هامش مشاركة البنك بمعرض كايرو آي سي تي. بدأ البنك الأم بالإمارات، قبل شهور قليلة استخدام "بيبر" فى فروعه للتفاعل



أمنية إبراهيم:



كشف بنك الإمارات دبي الوطنى – مصر، النقاب عن الروبوت “بيبر”، أول إنسان آلى ناطق باللغة العربية، والأول من نوعه فى تقديم الخدمات البنكية على مستوى العالم، وذلك على هامش مشاركة البنك بمعرض كايرو آي سي تي.

بدأ البنك الأم بالإمارات، قبل شهور قليلة استخدام “بيبر” فى فروعه للتفاعل مع العملاء والرد على استفساراتهم، وتقديم المنتجات والخدمات المصرفية لهم.

كما تعرض وحدة البنك الإماراتى بمصر، المساعد الافتراضى للخدمات المصرفية الصوتية، “Alexa Echo” الذى يستطيع التعرف على صوت العميل، وأخذ تعليمات لتنفيذ مختلف التعاملات المصرفية، ومنها جدولة سداد المديونيات، أو تحويل الأموال، والتعرف على رصيد الحساب.

ويعد بنك الإمارات دبى الوطنى، أول بنك بالمنطقة يستخدم تقنية المساعد الافتراضى الصوتى.

من جانبه قال أيمن جمجوم، رئيس قطاع الخدمات المصرفية المميزة وإدارة الثروات بالبنك فى مصر، إن مصرفه حرص على المشاركة بباقة خدمات مبتكرة ومتميزة فى المعرض، تجسد استراتيجية البنك التى تقوم على الاستفادة من التطور التكنولوجى والرقمى لتسهيل المعاملات المالية.

