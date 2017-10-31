الإمارات دبى الوطنى يكشف تفاصيل شراكة برشلونة

❐ تدشين 3 بطاقات دفع تغطى مختلف الفئات وتحمل العلامة التجارية للنادى الإسبانى ❐ فان دير تول: الاتفاقية تهدف إلى دعم أعمال البنك فى تطبيق الشمول المالى ❐ أيمن جمجوم: قاعدة العملاء تضم 300 ألف.. ونستهدف فئات جديدة من مشجعى الفريق ❐ ‏رحلات إلى «كامب نو» لحضور المباريات ومنتجات

❐ تدشين 3 بطاقات دفع تغطى مختلف الفئات وتحمل العلامة التجارية للنادى

الإسبانى

❐ فان دير تول: الاتفاقية تهدف إلى دعم أعمال البنك فى تطبيق الشمول المالى

❐ أيمن جمجوم: قاعدة العملاء تضم 300 ألف.. ونستهدف فئات جديدة من مشجعى الفريق

❐ ‏رحلات إلى «كامب نو» لحضور المباريات ومنتجات أصلية تحمل توقيعات اللاعبين لحاملى البطاقات

❐ بطاقة خصم فورى وخدمات أخرى فى مرحلة لاحقة

❐ إتاحة المحفظة المالية الإلكترونية مارس المقبل.. وربط البطاقات الجديدة بها

❐ إجمالى الودائع 38.2 مليار جنيه والقروض 19.3 مليار.. والأصول 51.6 مليار

أمنية إبراهيم

كشف بنك الإمارات دبى الوطنى مصر، تفاصيل شراكته الإستراتيجية الجديدة مع نادى برشلونة العالمى، فى مؤتمر صحفى يوم الأحد الماضى، بحضور باتريك كلويفرت، نجم برشلونة ومنتخب هولندا السابق.

وتتضمن المرحلة الأولى من شراكة البنك الإماراتى مع «برشلونة» إصدار 3 بطاقات دفع جديدة تحمل العلامة التجارية للنادى الأكثر شعبية، الأولى: بطاقة مسبقة الدفع، إلى جانب بطاقتى ائتمان كلاسيكية وبلاتينية.

وقال جيل جان إم فان دير تول، عضو مجلس الإدارة التنفيذى فى بنك الإمارات دبى الوطنى – مصر، إن الشراكة مع برشلونة تهدف بشكل أساسى إلى دعم مبادرة البنك المركزى للشمول المالى، واستثمار ولع وشغف المصريين بكرة القدم ، وتشجيعهم لبرشلونة، عبر ضم فئات جديدة من العملاء للمنظومة المصرفية واجتذابهم عبر بطاقات النادى الملكى الكتالونى.

وأكد أن مصرفه يسعى دائما إلى تطوير خدماته المقدمة للعملاء، ويستهدف من خلال هذه الشراكة تقديم مزايا جديدة ، والاندماج فى برنامج الشمول المالى الذى أطلقه البنك المركزى المصرى، ويستهدف جذب الاقتصاد غير الرسمى والمشروعات الصغيرة للبنوك، والتعامل عبر القنوات الرسمية بشكل يتيح للجميع الحصول على الخدمات المصرفية بسهولة.

وأشار إلى أن البنك الأم بالإمارات العربية المتحدة، وضع مصر قبل عدة سنوات على قائمة الدول التى يسعى إلى التوسع فيها إقليمياً، كونها أحد الاقتصادات الناشئة الواعدة، وبها حجم سكان ضخم، وهو ما دفعع إلى استثمار نحو 500 مليون دولار لدخول السوق المصرفية المصرية، عبر صفقة الاستحواذ على البنك الفرنسى “بى إن بى باريبا” فى صيف 2013.

وكشف عن ضخ مصرفه استثمارات 25 مليون دولار لتطوير البنية التحتية لأنظمة التكنولوجيا بالبنك منذ دخول السوق المصرية، بهدف حسين جودة وكفاءة الخدمة المصرفية المقدمة للعملاء والمساعدة فى الوصول إلى الشرائح المستهدفة.

ولفت إلى نجاح البنك فى زيادة الانتشار الجغرافى، عبر توسيع شبكة الفروع التى وصلت إلى 111 ، مقارنة بـ 67 عند عملية الاستحواذ، ومضاعفة العاملين بالبنك ليصل إلى 2500 مقابل 1100 فقط عام 2013.

وقال إن زيادة عدد عملاء البنك بمصر، يدفع دائماً إلى التوسع والنمو فى حجم الأعمال بالسوق لتلبية الاحتياجات المختلفة لشرائح العملاء المتنوعة بين عدة تصنيفات، مشيراً إلى أن كبر حجم أعمال البنك هو ما دفع إلى التفكير فى شراكات جديدة يمكن استثمارها لضم مزيد من العملاء.

وأوضح أن اتفاقية الشراكة مع «برشلونة» التى تم توقيعها فى يوليو 2017 لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، خطوة رائدة فى مجال العمل المصرفى بمصر، وأن بنكه يعد أول مصرف يأخذ خطوة كهذه لعقد شراكة مه إحدى أكبر العلامات الجارية فى عالم الرياضة، وواحد من أعرق أندية كرة القدم التى تتمتع بقاعدة مشجعين واسعة فى مصر.

وأضاف أن البنك أعد مزايا حصرية لحاملى البطاقات الجديدة، منها هدايا من منتجات النادى الأصلية تحمل توقيعات اللاعبين السابقين والحاليين ، ورحلات سفر شاملة جميع المصروفات لحضور مباريات النادى بستاد «كامب نو».

وتابع : نأمل فى توسيع قاعدة عملائنا وجذب شرائح جديدة من المجتمع، ومختلف الفئات للحصول على بطاقات تحمل العلامة التجارية للنادى الأكثر شعبية.

وأكد أن فكرة الشراكة مع برشلونة ترتبط بشكل وثيق بتطبيق الشمول المالى، التى يرعاها البنك المركزى المصرى، مشيرا إلى أن أحد أهم أهدافنا عبر الاتفاقية هو الوصول إلى شرائح بعيدة عن التعامل مع الجهاز البنكى، مستغلين حب المصريين الجارف لكرة القدم.

وتأتى شراكة البنك مع «برشلونة» ضمن حزمة مزايا ينوى البنك تقديمها لعملائه، تم تصمميها لتلبية احتياجتهم المصرفية من خلال عروض متميزة تغطى جميع الشرائح المتعاملة معه.

من جانبه، كشف أيمن جمجوم، رئيس قطاع الخدمات المصرفية المميزة وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبى الوطنى، عن تفاصيل المرحلة الأولى من الشراكة الإستراتيجية التى عقدها مصرفه، مع برشلونة، وتهدف إلى إصدار 3 بطاقات دفع جديدة تحمل العلامة التجارية للنادى الأكثر شعبية.

وقال إن البطاقة الأولى مسبقة الدفع تستهدف جميع شرائح المجتمع من محدودى الدخل والشباب فوق 16 سنة، بمصاريف إصدار 100 جنيه فقط، وحد أقصى 10 آلاف للاستخدام الشهرى، وهى بطاقة تهدف إلى ضم فئات جديدة للاقصاد الرسمى.

وأوضح أن البطاقة المدفوعة مقدماً ستصدر فى البداية دون أن تحمل اسم العميل، ويتم تحصيل نقاط مكتسبة مع كل استخدام لها، على أن تتضاعف نقاط التعامل خلال 24 ساعة حال فوز “برشلونة” فى أى مباراة يلعبها بأى من المسابقات الكروية، كما أنه يتم تحويل البطاقة باسم العميل بعد وصوله لحجم مصروفات ألفى جنيه خلال الشهر، عن طريق إصدار بطاقة “Prepaid” جديدة باسمه تحمل تصميما مختلفا يختاره من بين 5 تصاميم مميزة للكارد.

وأشار إلى أن البطاقة الثانية بطاقة ائتمان كلاسيكية تستهدف متوسطى الدخل، وتتمتع بمزايا حصرية لأكبر 10 مستخدمين شهرياً، منذ إصدار البطاقة وحتى نهاية الموسم الكروى لبرشلونة فى يونيو المقبل، ومنها السفر لحضور مباريات النادى الإسبانى مدفوعة التكاليف.

وتابع : البطاقة الثالثة «بلاتينية» لذوى الدخول المرتفعة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الشراكة تغطى جميع الفئات، وتقدم “البلاتينيوم كارد” مزايا لنحو 29 فائزا، منهم 4 فئة «VIP» يمكنهم حضور مباريات «الكلاسيكو» سواء فى الدورى الإسبانى، أو دورى أبطال أوروبا حال تأهل برشلونة.

بينما يتمتع باقى الفائزين بفرص السفر لحضور مباريات برشلونة، ومن لم يحالفه الحظ للفوز برحلة سفر له هدايا أصلية من منتجات النادى تحمل توقيعات اللاعبين.

وكشف عن أنه سيتم ربط البطاقات الجديدة بالمحفظة الإلكترونية التى سيتيحها البنك فى مارس المقبل.

وقال إن شعار حملة البنك فى اتفاقية الشراكة مع برشلونة هو «بنك بيفكر فيك ويقربك لناديك» مشيراً إلى أن الإحصائيات توضح أن هناك حوالى 8 ملايين مشجع مصرى لبرشلونة، كما أن عدد مشجعيه على مستوى العالم يفوق نصف مليار.

وأوضح أن اتفاقية مصرفه تعد الأولى من نوعها فى مصر، ليكون الإمارات دبى الوطنى الشريك المصرفى الحصرى لبرشلونة بمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنتهى فى يونيو 2020، كمرحلة أولى وقد تمتد لمدة 5 سنوات، كاشفاً عن خطة مصرفه لطرح بطاقة خصم فورى إلى جانب منتجات وخدمات جديدة فى مرحلة لاحقة.

وكشف مسئولو بنك الإمارات دبى الوطنى – مصر، فى بيان، عن مؤشرات الأداء المالية بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، وأبرزها تحقيق البنك صافى ربح 847 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، وإجمالى رأس المال 5.2 مليار، ومحفظة الأصول 51.6 مليار جنيه، وصافى محفظة القروض 19.3 مليار جنيه، وإجمالى الودائع 38.2 مليار.

وأكد الهولندى باتريك كلايفرت لاعب برشلونة والمنتخب الهولندى السابق، أن الشراكة بين الإمارات دبى الوطنى – مصر وبرشلونة خطوة مهمة للفريق الإسبانى، وتعزز شهرته بين جموع المصريين، كما يستفيد البنك من الوصول إلى عملاء جدد من أنصار النادى الأكثر شعبية على مستوى العالم.

وأعرب عن سعادته بزيارة مصر لأول مرة، على شرف استضافة بنك الإمارات دبى الوطنى مصر، لحضور مؤمر الإعلان عن تفاصيل الشراكة مع برشلونة، مؤكدا أن زيارة الأهرامات وأبو الهول تجربة شيقة على المستوى الشخصى يتمنى تكرارها.