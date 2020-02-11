الإمارات: جميع إصابات فيروس كورونا مستقرة وحالة شفيت وتتطور للأفضل (فيديو)

قال وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، الثلاثاء، إن الإمارات اتخذت كافة الإجراءات ضد فيروس كورونا لأجل حماية المجتمع.

قال وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، الثلاثاء، إن الإمارات اتخذت كافة الإجراءات ضد فيروس كورونا لأجل حماية المجتمع وضمان سلامته، مشيرا إلى أن جميع إصابات مستقرة وهناك حالة شفيت وتتطور للأفضل

وأوضح العويس في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الإمارات كانت من بين الدول الأولى استلمت كميات مناسبة من المستلزمات الخاصة بالفحص المتقدم لاكتشاف فيروس “كورونا” المستجد.

وقال في إحاطة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي حول فيروس كورونا المستجد إنه وبعد الإعلان عن انتشار الفيروس في الصين، وبشكل مبكر جداً تم تعميم أجهزة الكشف الحراري على منافذ ومطارات الدولة، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة وفقاً للبروتوكولات والممارسات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

ونوه أن دولة الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من المستلزمات الطبية الأساسية، مثل الأقنعة الجراحية والقفازات الطبية والنظارات الواقية والملابس الواقية، علاوة على أن العديد من المصانع المتواجدة داخل الدولة تصنع هذه المستلزمات وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وقال إن فترة احتضان المرض المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية هي من يوم واحد إلى 11 يوماً مع بعض الاستثناءات التي ممكن أن تزيد فيها الفترة إلى 16 يوماً.

ولفت إلى أن جميع حالات المصابين في الإمارات مستقرة وهناك حالة شفيت وتتطور إلى الأفضل.

وأكد أنه تم الوصول الى كل المخالطين والأماكن التي زارتها الحالات المكتشفة، وإجراء كافة الفحوص اللازمة للتأكد من عدم انتقال العدوى لأي من المخالطين.

العويس: إشادة كبيرة بالإمارات في مواجهة فيروس كورونا

ولفت إلى أن هناك إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية والمركز الإقليمي والعربي بتعامل الإمارات مع الحالات المكتشفة فضلا عن الشفافية والتعامل مع هذا الفيروس حيث خصصت الإمارات مركزا للتواصل باللغة الصينية للاستفسار عن المرض والتبليغ عن الحالات المشتبه فيها.

وأشار إلى أن الإمارات تنسق بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة أخر المستجدات في هذا الشأن، كما أن الدولة ستشارك في اجتماع دولي يعقد لبحث مستجدات فيروس كورونا المستجد كونها نجحت في علاج إحدى الحالات وشفائها من الفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا بين أشخاص لم يزوروا الصين “قد تكون الشرارة التي تشعل نارا أكبر”، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه صينيون العودة إلى أعمالهم بعد عطلة العام القمري الجديد.

أعلنت الصين عن تسجيل مئة حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة الضحايا إلى ألف ومائة وعشرة حالة وفاة، وفق قناة الغد.

وتخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 42 ألفا و600 شخص، وفق المصدر ذاته.