الإمارات توقف استخدام الدرهم الإلكتروني كوسيلة سداد لرسوم خدماتها

قررت الإمارات التوقف تدريجيا عن استخدام الدرهم الإلكتروني كوسيلة لسداد رسوم خدماتها، وفقا لبيان من وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة أن الجهات الحكومية الاتحادية ستتوقف تدريجياً وعلى مدار الأشهر الثلاثة المقبلة عن استخدام منظومة الدرهم الإلكتروني كوسيلة لسداد رسوم خدماتها.

وبموجب هذا الإعلان، سيصبح بإمكان المتعاملين اختيار وسائل دفع أخرى لتسديد رسوم خدمات الجهات الحكومية الاتحادية، سواء من خلال حلول الدفع الإلكترونية الشائعة مثل سامسونج باي وأبل باي، أو التحويلات المصرفية، أو بطاقات الخصم المباشر والائتمان.

وقالت الوزراة إن وفرت خيارات الدفع المتنوعة استجابة لاقتراحات ومتطلبات المتعاملين، وبهدف توفير تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة وكفاءة.

وأطلقت الإمارات منظومة الدرهم الإلكتروني لأول مرة عام 2001 واصفة إياها بأنها ثورة في خدمات التكنولوجيا المالية.

وتقول الإمارات إن المنظومة تطورت خلال العقدين الماضيين لتواكب أحدث التوجهات العالمية في عالم الدفع الإلكتروني والاستجابة لمتطلبات القطاع المالي.

وتم إطلاق الإصدار الأحدث من منظومة الدرهم الإلكترونى (الجيل الثالث) في عام 2020.