الإمارات توقع اتفاقية للتجارة الحرة مع إسرائيل الأسبوع المقبل

توقع الإمارات اتفاقية للتجارة الحرة ، مع إسرائيل الأسبوع المقبل، بحسب ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، الذي أكد في مقابلة على هامش منتدى دافوس، اليوم، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية للعمل في المنطقة، لتحقيق أهداف الاتفاقية الإبراهيمية والوصول إلى فرص استثمارية جديدة.

بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل 1.2 مليار دولار خلال 14 شهراً، بعد إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين في العام 2020.

الوزير رجح توقيع اتفاقيتين للتجارة الحرة مع إندونيسيا وكولومبيا نهاية الشهر المقبل، مشيراً إلى أنه جاري التفاوض مع تركيا ودول أفريقيه أخرى.

أسواق بديلة

تتحرك الإمارات بشكل سريع لإيجاد أسواق بديلة لضمان توفر واردات السلع الأساسية والغذاء، بحسب الوزير الذي أكد أننا نتواصل مع عدد من الأسواق لضمان استمرارية وسلاسة إمداد هذه السلع خلال الفترة المقبلة.

الوزير، أضاف أن العالم يمر بأزمة حالياً ليست في سلاسل الإمداد، ولكن في الإنتاج وخاصة القمح في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي قد تؤثر على الموسم المقبل، وكذلك الجفاف الذي عانى منه عدد من الأسواق ومنها الهند.

عملت الإمارات منذ العام 2007 على الاستثمار بشكل مباشر في زراعة وإنتاج السلع الاستراتيجية في عدد من دول العالم، لضمان توفر السلع بشكل مباشر، مع تعزيز الشبكة اللوجستية والتخزين وسلاسل النقل والإمداد التي وصلت إلى 400 نقطة حول العالم.

الوزير أكد أن الإمارات تتوسع في هذه المنظومة المتكاملة، وتجري مباحثات مع عدد من الدول لإيجاد البدائل المناسبة لتوفر السلع والغذاء خلال الفترة المقبلة.