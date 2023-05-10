الإمارات توجه رسالة عالمية بشأن إنتاج الوقود الأحفوري

أوصت الإمارات الدول المشاركة في مفاوضات المناخ التابعة للأمم المتحدة التي ستستضيفها في ديسمبر المقبل الاتفاق على التخلص من انبعاثات الوقود تدريجيا، وليس وقف إنتاج النفط والغاز والفحم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتسلط التصريحات الضوء على انقسامات عميقة بين الدول فيما يتعلق بكيفية مكافحة الاحتباس الحراري قبل محادثات كوب28. وتضغط بعض الحكومات الغربية الغنية والدول الجزرية المتضررة من تغير المناخ من أجل وقف الوقود الأحفوري تدريجيا بينما تدعو الدول الغنية بهذه الموارد إلى مواصلة الحفر.

وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم المهيري في مقابلة مع رويترز يوم أمس الثلاثاء إن وقف إنتاج الوقود الأحفوري تدريجيا سيضر بالدول التي تعتمد إيراداتها عليه أو لا يمكنها بسهولة استخدام المصادر المتجددة بدلا منه.

وأبدت الوزيرة دعما للتخلص من انبعاثات الوقود الأحفوري تدريجيا باستخدام تقنيات الاحتجاز والتخزين مع تعزيز استخدام الطاقة المتجددة قائلة إن هذه الاستراتيجية تتيح للبلدان مكافحة الاحتباس الحراري مع الاستمرار في إنتاج النفط والغاز والفحم.

وقالت على هامش قمة الابتكار الزراعي للمناخ في واشنطن: “الفضاء المتجدد يتقدم ويتسارع بشدة لكننا لم نقترب حتى من القدرة على القول إن بإمكاننا وقف الوقود الأحفوري والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة فحسب”.

وأضافت: “نحن الآن في مرحلة انتقالية وهذا الانتقال يجب أن يكون عادلا وعمليا لأنه ليست كل الدول لديها الموارد”.

وتشارك الإمارات والولايات المتحدة في استضافة قمة الابتكار الزراعي للمناخ.