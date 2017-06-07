الإمارات تهدد المتعاطفين مع قطر بالسجن 15 عاما

رويترز ضيقت دولة الإمارات العربية المتحدة الخناق على جارتها قطر، يوم الأربعاء، وهددت كل من ينشر آراء يبدي فيها تعاطفه معها بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما ومنعت حاملي جوازات السفر القطرية والإقامة في قطر من دخول الإمارات.ونقلت صحيفة جلف نيوز الإماراتية وقناة العربية التلفزيونية أنباء الحم



رويترز

ضيقت دولة الإمارات العربية المتحدة الخناق على جارتها قطر، يوم الأربعاء، وهددت كل من ينشر آراء يبدي فيها تعاطفه معها بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما ومنعت حاملي جوازات السفر القطرية والإقامة في قطر من دخول الإمارات.

ونقلت صحيفة جلف نيوز الإماراتية وقناة العربية التلفزيونية أنباء الحملة على من يعبرون عن تعاطفهم مع قطر.

ونقلت جلف نيوز عن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي قوله “إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم”.

وأضاف أن النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم.

ولم تظهر دلائل بعد على نجاح الجهود المبذولة لنزع فتيل الأزمة الإقليمية التي اندلعت عندما قطعت الإمارات العربية المتحدة وعدد من القوى العربية الكبرى الأخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر يوم الاثنين متهمة إياها بدعم جماعات إسلامية متشددة وإيران وهو ما تنفيه قطر.

وهدد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية يوم الأربعاء بفرض مزيد من القيود على قطر إذا تطلب الأمر وقال إنه يتعين عليها أن تعلن التزامها الكامل بتغيير سياساتها المتعلقة بدعم المتشددين. وتنفي قطر تماما تقديم مثل هذا الدعم.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بالإجراءات ضد قطر إلا أنه تحدث هاتفيا بعد ذلك مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأكد على أهمية وحدة الخليج.

وتحدث وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس هاتفيا مع نظيره القطري وأعرب عن التزامه بأمن منطقة الخليج. وتستضيف قطر ثمانية آلاف من أفراد الجيش الأمريكي في العديد أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط وقاعدة الانطلاق للضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على تنظيم الدولة الإسلامية.

ويسعى أمير الكويت للوساطة لحل الأزمة واجتمع يوم الثلاثاء مع العاهل السعودي.

لكن عزلة قطر عن جيرانها العرب الأقوياء تزايدت.

ومنذ نشوب الخلاف الدبلوماسي تصدرت المواقف المؤيدة لقطر أو المناهضة لها اهتمامات المغردين العرب على تويتر.

كما انخرطت الصحف والمحطات التلفزيونية العربية في الحديث عن دور قطر.

وقالت شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي إن جميع المسافرين من حاملي جوازات السفر القطرية ممنوعون حاليا من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة أو المرور عبرها بناء على توجيهات حكومية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن الأجانب المقيمين في قطر بتأشيرة إقامة لن يحصلوا على تأشيرة لدى وصولهم إلى الإمارات.

وقال المتحدث في البيان إن هذا الأمر ينطبق على جميع شركات الطيران التي تسير رحلات إلى الإمارات بما في ذلك الاتحاد للطيران.

والدول والحكومات التي قطعت علاقاتها مع قطر هي السعودية والإمارات العربية ومصر والبحرين وجزر المالديف وموريتانيا وحكومة شرق ليبيا في حين خفضت الأردن تمثيلها الدبلوماسي وألغت ترخيص قناة الجزيرة التلفزيونية الإخبارية.

