الإمارات تنفي اتهامات أمريكية بتورطها في اختراق مواقع قطرية

خالد بدر الدينأكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الاثنين، أن بلاده ليست مسؤولة عن اختراق مزعوم لمواقع قطرية قبيل اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة قبل شهر.وقال قرقاش في مركز دراسات تشاتام هاوس في لندن، إن "قصة واشنطن بوست عن أننا فعليا اخترقنا القطريين ليست ح

خالد بدر الدين

أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الاثنين، أن بلاده ليست مسؤولة عن اختراق مزعوم لمواقع قطرية قبيل اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة قبل شهر.

وقال قرقاش في مركز دراسات تشاتام هاوس في لندن، إن “قصة واشنطن بوست عن أننا فعليا اخترقنا القطريين ليست حقيقية وإن التقرير الذى أوردته صحيفة واشنطن بوست كاذب”.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا عن مسؤولين في أجهزة المخابرات الأمريكية ذكروا إن حكومة الإمارات رتبت لاختراق صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تابعة للحكومة القطرية ومنها موقع وكالة الأنباء القطرية في أواخر مايو الماضى من أجل نشر تصريحات نارية ولكنها كاذبة منسوبة لأميرها مما أثار أزمة دبلوماسية.

وذكرت الصحيفة أن التصريحات المنسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مايو نقلت إشادته بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقوله إن إيران “قوة إسلامية” مما جعل السعودية والإمارات ومصر والبحرين تقطع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في الخامس من يونيو الماضية وتهمتها بدعم الإرهاب.

ولكن حكومة الدوحة أعلنت فى أواخر مايو إن متسللين إلكترونيين نشروا تصريحات مفبركة منسوبة للأمير الأمر الذي رفضته الدول الخليجية.

وقالت واشنطن بوست إن مسؤولين بالمخابرات الأمريكية علموا الأسبوع الماضي بمعلومات جرى تحليلها في الفترة الأخيرة تبين أن مسؤولين كبارا بالحكومة الإماراتية ناقشوا عملية التسلل الإلكتروني المزمعة في 23 مايو قبل يوم من حدوثها.

وجاء فى مقال الصحيفة أن المسؤولين قالوا إنه من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات اخترقت المواقع الإلكترونية أم أنها دفعت أموالا لطرف آخر من أجل القيام بذلك كما لم تذكر الصحيفة أسماء مسؤولي المخابرات في تقريرها.

وذكرت وكالة رويترز إن وزارة الخارجية الأمريكية امتنعت عن التعليق ردا على استفسارها رغم أنه من المعروف أن مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI الأمريكى يعمل مع قطر للتحقيق في التسلل الإلكتروني على المواقع الإلكترونية القطرية.

ونفى السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة التقرير في بيان قائلا إنه كاذب وإن الحقيقي هو سلوك قطر الذى يساعد على تمويل ودعم وتمكين المتطرفين من طالبان إلى حماس والقذافي والتحريض على العنف وتشجيع التشدد وتقويض استقرار جيرانها .

