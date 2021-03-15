أسواق عربية

الإمارات تلزم الشركات بتعيين امرأة واحدة على الأقل في مجالس الإدارة

خطوة صوب تمكين المرأة
أيمن عزام 12:09 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21 12:09 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

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فرضت الإمارات العربية المتحدة تعيين امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البلاد، في خطوة نحو تمكين المرأة وتشجيعها على ممارسة أدوار أكبر في البلاد.

وحسب وكالة بلومبرج، تجئ الخطوة بعد أن وقع البنك المركزي في الإمارة الخليجية مذكرة تفاهم مع شركة Aurora50 المتخصصة في إنشاء مجالس إدرات ذات تمثيل متوازن يضم الجنسين.

والهدف من المذكرة العمل صوب زيادة أعداد النساء في مجالس إدارات الشركات الخاصة والعامة في الإمارات على حد سواء.

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إمراة في مجالس إدارات الشركات

وأعلن مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عن القرار يوم الأحد خلال اجتماع ترأسه وزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، عبدالله بن طوق المري، تم خلاله مناقشة بعض المبادرات التي تهدف إلى تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية.

وقال بيان وكالة الأنباء الإماراتية إنه “في إطار الحرص على تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المدرجة، أقر مجلس إدارة الهيئة إلزام الشركات بضرورة وجود تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل مجلس إدارة شركة مدرجة عن عضو واحد”.

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وشمل الاجتماع مواضيع أخرى أيضاً، مثل نقل الصلاحيات التشغيلية والتنفيذية فيما بين الهيئة وأسواق الأوراق المالية المحلية، إلى جانب إجراءات جديدة لتطوير آليات عمولات التداول لعقود المشتقات المالية وتنظيم نشاط الإيداع المركزي.

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بقلم أيمن عزام

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