الإمارات تلزم الشاحنات العابرة إليها بالحجز والتسجيل المسبق بداية من 13 ديسمبر الجاري

تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، تنفيذ نظام جديد لدخول الشاحنات القادمة إليها، من خلال تنفيذ ما يعرف آلية الحجز المسبق.

وقال خالد السيد، الرئيس التنفيذي لشركة ” إم كي دي لوجستيك ” إن دولة الإمارات سمحت بتنفيذ النظام الجديد تجريبيا من أول ديسمبر الجاري، وحتى منتصف الشهر، وبعد ذلك الموعد لن تقوم باستقبال أي شاحنات إلا أن تكون قد قامت بالحجز على أحد المنصات الإلكترونية التي تم تحديدها من قبل السلطات الإماراتية.

وفي نفس السياق خاطبت السلطات السعودية وزارة النقل المصرية، خطابا بالتعليمات الجديدة، وذلك بهدف تعميم القرار الجديد على شركات النقل الدولي البري المصرية التي تستهدف الدخول إلى الإمارات عبر الأراضي السعودية.

وأشار الجمارك السعودية إلى أنه لن يسمح بعد منتصف ديسمبر العبور إلى الأراضي الإماراتية عبر السعودية، إلا اذا كانت تلك الشاحنة قامت بالحجز المسبق لدى السلطات الإماراتية عبر المنصة التي أطلقتها الإمارات، خاصة أن الشاحنات المصرية التي تدخل الإمارات تكون من خلال الأراضي السعودية.

وأكد خطاب هيئة النقل الدولي والجمارك السعودية بإطلاق العمل بنظام إدارة الشاحنات من خلال حجز مواعيد الشاحنات التي سترد للمملكة العربية السعودية من دولة الإمارات العربية إلى دولة أخرى عند عودتهم لبلادهم حيث إن جميع الشاحنات التي ستعبر ترانزيت من دولة الإمارات إلى دولة أخرى عند عودتهم لبلادهم ستتطلب عبور للسعودية ووجود حجز موعد للشاحنة سواء كانت محملة أو فارغة.

وتركت السلطات الإماراتية الأمور تسير بشكل مرن حتى 13 ديسمبر الجاري، حيث يسمح لمن لم يحجز موعد مسبق بالانتظار بموافق انتظار الشاحنات لمدة 24 ساعة لأخذ موعد، وفي حالة الحجز يعود للجانب الإماراتي، ليكون الحجز إلزاميا اعتبارا من 13 ديسمبر الجاري الأمر الذي يتطلب دخول الناقلين على منصة الحجز المسبق للشاحنات.