الإمارات تقود هبوط 5 بورصات عربية وصعود طفيف لمصر

خالد بدر الدينهبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة بورصتى الإمارات : دبى وأبوظبى وسط تداولات ضعيفة بسبب شهر رمضان الذى يقل فيه عادة نشاط المستثمرينفيما صعدت بورصتا مصر مسقط فقط بنسب طفيفة واستقر مؤشر بورصة البحرين بدون تغيير عند 1263

خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة بورصتى الإمارات : دبى وأبوظبى وسط تداولات ضعيفة بسبب شهر رمضان الذى يقل فيه عادة نشاط المستثمرين

فيما صعدت بورصتا مصر مسقط فقط بنسب طفيفة واستقر مؤشر بورصة البحرين بدون تغيير عند 1263 نقطة.

وخسر مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 1.14 % ليصل إلى حوالى 4537 نقطة بسبب ضغط أسهم بنك أبوظبي الأول التي غيرت اتجاهها، لتتوقف موجة صعود قصيرة الأمد في أسهم البنوك حفزتها صفقة بنك الإمارات دبي الوطني لشراء دينيزبنك التركي من سبيربنك الروسي المملوك للدولة.

وتراجع سعر سهم بنك أبوظبي الأول 2.8 % وسعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.4% وانخفض سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 4.7 % .

وارتد مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.8 % لينزل إلى حوالى 2932 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة إعمار العقارية بحوالى 1.4 %.

وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر بورصة الدوحة انخفض بحوالى 0.6 % ليصل إلى حوالى 8993 نقطة مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح في سهم بنك قطر الوطني الذي تراجع 1.5 % ولكن السهم قفز بأكثر من 25 % منذ بداية العام حتى الآن مدعوما بأرباح قوية وتحرك البنك لرفع سقف الملكية الأجنبية فيه إلى 49 % من 25 % لتعزيز وزنه في المؤشرات العالمية .

وكانت الأسهم القطرية انتعشت مع نهاية الأسبوع الماضى بعد أن أعلنت الحكومة أنها تمضي قدما في مشروع قانون يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي المكاسب بصعود سعره 2.1 % فى الجلسة الأخيرة .

وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.8 % ليسجل حوالى 7972 نقطة لينزل عن المستوى النفسي البالغ 8000 نقطة برغم ارتفاعه بحوالى 11 % منذ بداية العام ليحقق أفضل أداء في منطقة الخليج.

وهبط سعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 1.1 % وسعر سهم شرك دار الأركان للتطوير العقاري 3.3 % مع هبوط أسعار النفط بما يزيد على 2 % فى نهاية الأسبوع مع مناقشة السعودية وروسيا تخفيف تخفيضات الإنتاج التي ساهمت في دفع أسعار الخام للصعود لأعلى مستوياتها منذ 2014.

وانخفض مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 4 نقاط فقط ليصل إلى حوالى 4684 نقطة بينما زاد مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 3 نقطة فقط ليرتفع ليهبط إلى حوالى 4567 نقطة .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 14 نقطة ليصل إلى حوالى 16648 نقطة غير أنه هبط بحوالى 9.3 % منذ أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا في 26 أبريل الماضى.



