الإمارات تفرض ضريبة بنسبة 9% على أرباح الشركات اعتبارا من يونيو القادم

قررت الإمارات فرض ضريبة نسبتها 9% على أرباح الشركات التي تتجاوز 375 ألف درهم (102 ألف دولار).

وكانت الإمارات قد أعلنت في يناير الماضي، أنها تعتزم فرض ضريبة على أرباح الشركات، لكنها لم تكشف عن النسبة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، فقد صدر اليوم قانون الضريبة والذي سيتم بموجبه تطبيق الضريبة على جميع الشركات اعتبارا من 1 يونيو حزيران 2023.

ووفقاً للقانون، “تم تحديد ضريبة الشركات بنسبة 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375 ألف درهم”.

وأوضحت وزارة المالية الإماراتية أن تحديد نسبة 0% للأرباح التي لا تتجاوز 375 ألف درهم، يأتي تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والصغيرة في اقتصاد البلاد.

وتقول الإمارات إن نسبة 9% للضريبة سيبقيها من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، ويحفظ مكانتها كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.

وقد نص القانون على إعفاءات محددة بدقة من ضريبة الشركات والأعمال. فعلى سبيل المثال تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الإمارات من ضريبة الشركات لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية.

بالإضافة إلى إعفاءات أخرى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام.

وستكون كيانات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة للاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة 0٪.