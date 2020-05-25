الإمارات تفتح باب العودة لأصحاب الإقامات السارية اعتبارا من أول يونيو

فرض ارتداء سوار معصم إلكتروني من إصدار مراكز الفحص على كل شخص جاءت نتائج تحليله إيجابية

قررت حكومة الإمارات السماح بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، بموجب تأشيرة دخول للمقيمين، اعتبارا من الأول من يونيو2020.طبقا لما نشرت صحيفة “البيان”

وكانت حكومة الإمارات قد أصدرت في 19 مارس الماضى قرارا بتعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا وكإجراء احترازي للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وفي إطار محاربتها لتفشي فيروس “كورونا”، قررت الإمارات في وقت سابق تطبيق حل جديد في إطار المكافحة، بفرض ارتداء سوار معصم إلكتروني من إصدار مراكز الفحص، على كل شخص جاءت نتائج التحليل الخاصة به لفيروس كورونا إيجابية، لضمان التزامه بإجراءات الحجر.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فأنه سيتوجب على هذا الشخص تحميل تطبيق يسمى “الحصن” بالتزامن مع ارتداء السوار، والذي يمكن إزالته بعد تسجيل نتيجتي فحص سلبيتين.